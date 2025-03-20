'Будемо вірити в краще': Зеленський розповів, яким буде 'енергетичне перемирʼя'

Україна та РФ можуть створити список об'єктів для "енергетичного перемир'я", скзав Зеленський.

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Зеленський про "енергетичне перемир'я" з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

США можуть ефективно контролювати дотримання перемир'я разом з Україною

Можна створити списки об'єктів, які атакувати не можна

Потрібно розробити "технічний паспорт" для реалізації угоди

Для контролю за дотриманням "енергетичного перемир’я" між Україною та РФ може бути створено перелік об'єктів енергетичної та цивільної інфраструктури, які не можна буде атакувати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

"Те, що ми обговорювали з президентом Трампом, – ми говорили про безпеку енергетики, енергетичної мережі та іншої цивільної інфраструктури. Саме тому я сказав президенту Трампу, що, на мою думку, бажано, щоби ми підготували списки обʼєктів, проти яких не може бути застосована та чи інша далекобійна зброя Росії", - зазначив Зеленский.

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Президент додав, що для України це не буде складним завданням, адже Київ має повну інформацію про об’єкти, які піддавалися російським атакам. За його словами, у переговорах мають брати участь не лише дипломати, але й технічні спеціалісти.

"Я думаю, що тут буде більш технічна розмова: що це за обʼєкти, як їх узагальнювати. А також – як це все (дотримання енергетичного перемирʼя, – Главред) контролювати. В принципі, ми про це частково говорили із президентом Трампом. Я сказав відверто: якщо Америка буде контролювати, якщо вона це зможе зробити – а я думаю, що вона зможе зробити це фахово з нами разом – то я думаю, що ми зможемо це контролювати тим чи іншим чином. Мені зараз складно сказати, як це може бути. Треба, щоб був технічний паспорт виписаний всіх цих дій", - пояснив глава держави.

Зеленський також згадав, що подібний механізм уже застосовувався під час домовленостей з Росією, Туреччиною та ООН щодо безпекового коридору в Чорному морі.

"Ми в принципі розуміємо, які можуть бути технічні виклики і як це контролювати. Може бути, що і це питання буде розглядатися в Саудівській Аравії, якщо технічні команди дійдуть до нього. Будемо вірити в краще. Хоча, напевно, не без сюрпризів, як це завжди буває", - додав він.

Телефонна розмова Зеленського і Трампа - головне

Як повідомляв Главред, 19 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Основними темами обговорення стали можливість припинення ударів по цивільній інфраструктурі, встановлення режиму припинення вогню та посилення оборонних можливостей України.

Зеленський погодився утриматися від ударів по енергетичних об'єктах Росії, якщо Москва також дотримуватиметься аналогічних умов. Лідери також обговорили ймовірність часткового припинення вогню.

Крім цього, Зеленський під час розмови звернувся до Трампа з проханням про надання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, для захисту цивільного населення від російських атак. Трамп висловив готовність розглянути можливість надання такої допомоги, зокрема через координацію з європейськими партнерами.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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