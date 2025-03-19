Путін грає: у Німеччині скептично оцінили ідею "енергетичного перемир'я"

Міністр оборони Німеччини вважає неприйнятним наполягання Кремля на припиненні військової допомоги Україні.

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У Німеччині розуміють, що Путін хоче послабити Україну та її партнерів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Що сказав Пісторіус:

Нічна атака на Україну підтверджує, що Путін грає в гру

Кремль не може вимагати припинення військової допомоги Україні

РФ хоче забрати в України можливість захищатися у випадку повторного нападу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звинуватив кремлівського диктатора Володимира Путіна у "грі" проти України. Як пише The Guardian, про це він сказав в телеінтерв'ю, яке цитувало AFP, після розмови очільника країни-агресорки Росії з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми побачили, що атаки на цивільну інфраструктуру зовсім не зменшилися в першу ніч після цієї нібито новаторської, чудової телефонної розмови", - зауважив Пісторіус. відео дня

Німецький міністр також вважає неприйнятним те, що Росія намагається диктувати свої умови задля встановлення миру в Україні, як от повне припинення Заходом військової допомоги та передачі розвідданих.

Пісторіус вважає, що таким чином Путін хоче перешкодити союзникам Києва у подальшій підтримці, а самій Україні не дати захиститися від можливих повторних атак у майбутньому під час або після припинення вогню.

"Енергетичне перемир'я" між Україною та Росією

Нагадаємо, Главред писав, що 18 березня, відбулась телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Ключовою темою переговорів стало обговорення можливого припинення вогню.

Після закінчення розмови у Кремлі заявили, що Росія згодна тимчасово припинити вогонь по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Володимир Путін нібито дав російським військам відповідну команду.

Однак вже за декілька годин після цього, у ніч на 19 березня, РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Хто такий Борис Пісторіус? Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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