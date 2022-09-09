"Хоч розстрілюйте": мобілізовані в "ЛНР" влаштували бунт і відмовились повертатися на фронт

Мобілізовані в "ЛНР" влаштували бунт та відмовились повертатись на фронт / Колаж фото Reuters, скріншот

Російські окупанти примусово мобілізували чоловіків з "ЛНР" та відправили їх на фронт. Чоловіки збунтувалися проти росіян та заявили, що не повернуться на війну і поїдуть додому. Відео вже розлетілось у Мережі.

Мобілізовані заявили, що не повернуться на фронт навіть якщо їх почнуть розстрілювати. Дехто з них поскаржився, що частина чоловіків була забрала насильно на фронт просто з вулиці. Інші казали, що вони добровольці, тому можуть поїхати додому, якщо захочуть.

На кадрах всі вони стоять у російській військовій формі із символікою "Z" та з прапором РФ на шевронах.

Видео дня

"І це все називається "добровольці", які самі прийшли служити. А навіщо, скажіть? Ви нас змушуєте, місяць, два дні вдома. Для чого це робити, якщо ми добровольці? Я калаш викинув. Все, пішов додому. Я нікому нічого не винен. Хоч розстрілюйте", - кажуть мобілізовані.

Мобілізовані в "ЛНР" влаштували бунт та відмовились повертатись на фронт / Скріншот

Чоловіки поскаржились, що їх колону обстріляли і вони зазнали великих втрат. Також мобілізовані питають російське командування про те, навіщо на війну відправляли літніх людей.

Чоловіки також заявили про факти мародерства з боку "керівництва". Командири фурами вивозили вкрадене майно, навіть автомобілі.

Нагадаємо, у районі Херсона військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу РФ підняли бунт і написали відмову від участі в бойових діях.

"Відомо, що однією з причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води. Частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки противника, подальша їх доля невідома", - повідомили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово захопленому Херсоні російські військовослужбовці і співробітники ФСБ РФ влаштували смертельну перестрілку. В результаті троє окупантів вбиті і двоє поранені. Про це пише Yahoo News з посиланням на звіт, підготовлений військовим слідчим відділом Слідчого комітету Росії по Чорноморському флоту.

Інші новини: