Бунт в "ЛНР": луганські бойовики відмовляються воювати за "ДНР"

Бойовики "ЛНР" відмовляються воювати в Донецькій області / joinfo.ua

У "ЛНР" бойовики відмовляються воювати на території Донецької області. Вони вважають, що їх військовий обов'язок вже виконаний, тому не хочуть воювати за так звану "ДНР".

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram, бойовики ОРДО також влаштували бунт і відмовилися воювати за "ЛНР".

Ще одна причина бунту бойовиків - значні втрати. "Добровольці" з окупованих територій Донбасу переконалися, що Росія використовує їх як "гарматне м'ясо". Їх відправляють на передову для розкриття українських позицій. За ними йдуть штурмовики російської армії.

При цьому за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачують значно менші компенсації, ніж за загибель російського солдата.

"Тому спроби РФ компенсувати втрати шляхом "тихої мобілізації" в ОРДЛО отримають все більш рішучий опір", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пораненим боївкам - "Лнрівцям" росіяни придумують хвороби, щоб не виплачувати компенсації. Найпопулярніші діагнози-остеохондроз і виразка.

"На окупованих РФ територіях українського Донбасу, чоловіків призовного віку хапають прямо на вулицях і тягнуть у військкомати, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо при майбутніх можливих бойових діях. Деякі, ходять по вулиці переодягнувшись в Жіноче плаття. Це не жарт і не перебільшення-це реальність!",- до того писав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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