Гучна ніч на Київщині: які наслідки принесла дронова атака на область

Коротко:
- Росія атакувала Київщину дронами вночі
- У Білоцерківському районі згоріли три приватні будинки
- У Бучанському районі пошкоджено будинки та автомобілі
У ніч проти 23 червня Київщина опинилася під масованою атакою ворожих безпілотників. Через падіння уламків збитих цілей зафіксовано руйнування та загоряння приватних будинків у кількох районах області.
Зокрема, в Білоцерківському районі загорілися три приватні будинки. Ще один будинок та будівлю готелю було пошкоджено. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
У Бучанському районі внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.
Ворог продовжує повітряну атаку, тож жителів закликають не залишати укриттів до завершення тривоги.
"Залишайтеся в укриттях, поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких", — закликали у КМВА.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами і дронами по місту Кременчук в Полтавській області в ніч на суботу, 21 червня. Моніторингові групи повідомили, що Кременчук і район опинилися під масованою атакою "Шахедів" і ракет. Зазначається, що на місто вночі летіли табуни "Кинджалів", "Іскандерів", "Калібрів" та "Шахедів".
Крім того, увечері неділі, 22 червня, Запорізька область опинилася під ворожим ударом. У місті та за межами лунали вибухи. Попередньо, працювало ППО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.
У ніч на 20 червня Одеса була у вогні після атаки дронів. Росіяни завдали масованого удару безпілотниками по місту. було зафіксовано 10 "прильотів".
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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