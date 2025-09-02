Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Франція готується до великої війни, лікарні вже отримали наказ - Le Figaro

Руслана Заклінська
2 вересня 2025, 12:09
405
Регiональні агентства охорони здоров’я мають організувати прийом великої кількості поранених французьких та іноземних солдатів.
Франція готується до великої війни, лікарні вже отримали наказ - Le Figaro
Франція готується до війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

Головне:

  • Франція готується до можливої війни в Європі до березня 2026 року
  • Лікарні мають організувати прийом великої кількості поранених солдатів
  • План передбачає створення медичних центрів, здатних приймати до 250 постраждалих щодня

Франція готується до можливої війни в Європі. Французький уряд дав чіткі вказівки лікарням по всій країні підготуватися до сценарію "великого зіткнення" до березня 2026 року. Про це пише Le Figaro.

Уряд Франції розіслав регіональним агентствам охорони здоров’я (ARS) офіційні інструкції щодо підготовки медичного персоналу до можливого прийому великої кількості пацієнтів із зони бойових дій. Згідно з планом, Франція може стати тиловою базою для прийому поранених солдатів, як французьких, так і іноземних.

відео дня

Підготовка медиків, ініційована Міністерством охорони здоров’я на запит Генерального секретаріату з питань оборони та національної безпеки, має бути завершена до березня 2026 року. В рамках цього процесу передбачається створення спеціалізованих медичних центрів, здатних приймати до 250 постраждалих щодня у пікові періоди. Крім того, цивільні лікарні мають бути готові до обслуговування від 100 до 500 тисяч осіб протягом 180 днів.

"Це робота, яку ми виконуємо вже один-два роки. Немає нічого надзвичайного. Ми очікуємо на сценарії, які можуть нас здивувати, якщо ми не пропрацюємо їх заздалегідь, включаючи можливість конфлікту, не обов’язково там, де Франція буде безпосередньо атакована, але який може мати наслідки тут, у тому сенсі, що нам доведеться приймати поранених людей з нашої країни або з країн-союзників", - пояснила президент Французького товариства медицини катастроф Катрін Бертран.

Документ також передбачає можливість реквізиції всіх медичних працівників країни, незалежно від їхньої спеціалізації. У разі активних бойових дій вісім військових госпіталів повинні будуть звільнити місця для поранених французьких солдатів, а цивільних пацієнтів, у тому числі онкохворих, переведуть до звичайних лікарень. За даними видання, ці заходи є частиною стратегічної підготовки Франції до масштабного конфлікту.

Уряд країни спирається на нещодавно оновлену доктрину "Національний стратегічний огляд - 2025", яка передбачає високий ризик виникнення великого збройного конфлікту в Європі за участю Франції та її союзників до 2030 року.

Франція готується до великої війни, лікарні вже отримали наказ - Le Figaro
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Скільки може тривати війна РФ з НАТО

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко стверджує, що війна між Росією та європейськими країнами, якщо вона розпочнеться, буде швидшою, ніж в Україні, проте не завершиться за короткий час.

"Там усе буде швидше, бо це буде війна з країнами НАТО. Але це все одно будуть не тижні або місяці", - припустив він.

За словами Коваленка, тривалість війни залежатиме від стратегічних цілей європейських країн. Якщо метою буде лише звільнення окупованих територій та захист власних кордонів, війна може бути обмеженою за часом. Проте у разі, якщо НАТО та європейські держави вирішать просуватися далі - аж до Москви, щоб змінити режим Путіна, конфлікт може тривати до двох років.

Війна РФ з НАТО - новини за темою

Нагадаємо, Росія встановила обладнання для електронної боротьби за 20 км від кордону з Естонією, що створює загрозу для GPS і викликало занепокоєння країн НАТО, повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Естонія звернулася до російських військових за поясненням.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що НАТО не готове до війни з РФ. Блок оновлює озброєння, але не змінює доктрини, що не відповідає сучасним технологіям і тактиці.

Як повідомляв Главред, у Кремлі нещодавно звинуватили Європу в перешкоджанні мирному процесу, похвалили Дональда Трампа та заявили про намір продовжувати війну в Україні. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що Москва готова до переговорів, але не бачить взаємності від Києва.

Читайте також:

Про джерело: Le Figaro

Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde.

Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Франция війська Росії російські війська
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Суд обирає запобіжний захід убивці Парубія: перші заяви підозрюваного

Суд обирає запобіжний захід убивці Парубія: перші заяви підозрюваного

13:54Україна
Путін цинічно виправдав війну в Україні і видав порцію абсурду про НАТО і ЄС

Путін цинічно виправдав війну в Україні і видав порцію абсурду про НАТО і ЄС

13:53Світ
Україні нададуть гарантії безпеки, але є нюанс: Стубб назвав умову

Україні нададуть гарантії безпеки, але є нюанс: Стубб назвав умову

13:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

Ідеальна лінива страва на вечерю: рецепт простіше простого

Ідеальна лінива страва на вечерю: рецепт простіше простого

Леся Нікітюк показала крихітку-сина: "Наше все"

Леся Нікітюк показала крихітку-сина: "Наше все"

Останні новини

13:55

Рахунок за комуналку помітно "схудне": хитрий фокус заощадить купу грошей

13:54

Суд обирає запобіжний захід убивці Парубія: перші заяви підозрюваного

13:53

Путін цинічно виправдав війну в Україні і видав порцію абсурду про НАТО і ЄС

13:51

Україні нададуть гарантії безпеки, але є нюанс: Стубб назвав умову

13:30

Взяли у Гаррі найкраще: Меган Маркл опублікувала рідкісні фото дітей

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
13:25

Жінка обрала дивне ім'я доньки: друзі впевнені, що воно зіпсує життя дитині

13:20

Шикарні котлети без м'яса за лічені хвилини - вся сім'я буде ситаВідео

12:59

Помер зірка "Танцюючого з вовками" і "Сутінків" - актор Грем Грін

12:51

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині - там замайорів укряїнський стяг

Реклама
12:29

"Ми виросли в Україні": путіністка Лоліта змінила позицію

12:24

Пішла до школи: який вигляд має молодша донька Анастасії Заворотнюк

12:23

Буде готовий до приходу гостей: рецепт дуже смачного сирного пирога за 15 хвилин

12:09

Франція готується до великої війни, лікарні вже отримали наказ - Le Figaro

12:08

Чому 3 вересня не можна сваритися і злословити: яке церковне свято

12:06

Росіянам спростять поїздки до Китаю: КНР відкриє безвіз на рік

11:58

"Важко це робити": Потап поскаржився на бюрократію в Україні

11:36

Є що приховувати: чотири знаки зодіаку, у яких багато секретів

11:33

"Скоро війна буде": в Донецьку почалися серйозні сутички, в чому причина

11:33

Євробачення 2026: в українського Національного відбору буде новий продюсер

11:29

"Ми їх розбиваємо": "азовець" "Калина" розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Реклама
11:25

"Пережили жах": син Костянтина Грубила розкрив шокуючі деталі свого поранення

11:10

Гороскоп на завтра 3 вересня: Ракам - великий успіх, Терезам - чудова новина

11:05

США та Китай готують угоду, в межах якої визначиться доля російсько-української війни - Клочок

11:04

У гарантіях немає сенсу: ексспівробітник СБУ сказав, що реально захистить Україну

10:37

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

10:21

Інцидент із літаком фон дер Ляєн: момент "атаки" обрано невипадково - Sky News

10:18

Неймовірно помолодшала: Галкін засвітив на фото Пугачову з дітьми

10:14

Після літнього провалу РФ готує новий наступ: Жданов назвав напрямок удару

10:06

З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами

10:02

Хвилинна справа: як зрозуміти, що гарбуз стиглий і зберігатиметься всю зимуВідео

09:57

Дочку Валерія Меладзе розшукують у РФ - деталі

09:51

Ключовий для ворога маршрут на Донеччині підірвали: Атеш повідомив про диверсію

09:14

Саудівська Аравія та Ірак через санкції припинили постачання нафти НПЗ Індії - Reuters

09:02

Настя Каменських остаточно покинула Україну - куди вона переїхала

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 вересня (оновлюється)

08:30

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

08:17

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

08:13

Карта Deep State онлайн за 2 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:21

Постраждала дитина: вночі окупанти вдарили по Сумах, спалахнула потужна пожежа

06:46

Армія РФ атакувала дронами Білу Церкву: є загиблий та пораненіФото

Реклама
06:35

Перемога - це не лише про те, кого ми переможемоПогляд

05:37

В гімну України був другий куплет, про який майже всі забули - чому його викреслилиВідео

05:04

Бактерії і запах зникнуть миттєво: як правильно мити дерев'яну кухонну дошку

04:30

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

04:14

Ситуація загострюється: РФ стягує резерви на гарячий напрямок

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з автомийницею за 43 секунди

02:43

Таємний об'єкт у Карпатах - що заховано під горою, якої немає на жодній картіВідео

02:29

Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

02:07

Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

01:30

Олена Тополя зізналася, від чого у стосунках із чоловіком у неї "зриває дах"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти