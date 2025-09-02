Франція готується до великої війни, лікарні вже отримали наказ - Le Figaro

Регiональні агентства охорони здоров’я мають організувати прийом великої кількості поранених французьких та іноземних солдатів.

https://glavred.net/war/franciya-gotovitsya-k-bolshoy-voyne-bolnicy-uzhe-poluchili-prikaz-le-figaro-10694663.html Посилання скопійоване

Франція готується до війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

Головне:

Франція готується до можливої війни в Європі до березня 2026 року

Лікарні мають організувати прийом великої кількості поранених солдатів

План передбачає створення медичних центрів, здатних приймати до 250 постраждалих щодня

Франція готується до можливої війни в Європі. Французький уряд дав чіткі вказівки лікарням по всій країні підготуватися до сценарію "великого зіткнення" до березня 2026 року. Про це пише Le Figaro.

Уряд Франції розіслав регіональним агентствам охорони здоров’я (ARS) офіційні інструкції щодо підготовки медичного персоналу до можливого прийому великої кількості пацієнтів із зони бойових дій. Згідно з планом, Франція може стати тиловою базою для прийому поранених солдатів, як французьких, так і іноземних.

відео дня

Підготовка медиків, ініційована Міністерством охорони здоров’я на запит Генерального секретаріату з питань оборони та національної безпеки, має бути завершена до березня 2026 року. В рамках цього процесу передбачається створення спеціалізованих медичних центрів, здатних приймати до 250 постраждалих щодня у пікові періоди. Крім того, цивільні лікарні мають бути готові до обслуговування від 100 до 500 тисяч осіб протягом 180 днів.

"Це робота, яку ми виконуємо вже один-два роки. Немає нічого надзвичайного. Ми очікуємо на сценарії, які можуть нас здивувати, якщо ми не пропрацюємо їх заздалегідь, включаючи можливість конфлікту, не обов’язково там, де Франція буде безпосередньо атакована, але який може мати наслідки тут, у тому сенсі, що нам доведеться приймати поранених людей з нашої країни або з країн-союзників", - пояснила президент Французького товариства медицини катастроф Катрін Бертран.

Документ також передбачає можливість реквізиції всіх медичних працівників країни, незалежно від їхньої спеціалізації. У разі активних бойових дій вісім військових госпіталів повинні будуть звільнити місця для поранених французьких солдатів, а цивільних пацієнтів, у тому числі онкохворих, переведуть до звичайних лікарень. За даними видання, ці заходи є частиною стратегічної підготовки Франції до масштабного конфлікту.

Уряд країни спирається на нещодавно оновлену доктрину "Національний стратегічний огляд - 2025", яка передбачає високий ризик виникнення великого збройного конфлікту в Європі за участю Франції та її союзників до 2030 року.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Скільки може тривати війна РФ з НАТО

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко стверджує, що війна між Росією та європейськими країнами, якщо вона розпочнеться, буде швидшою, ніж в Україні, проте не завершиться за короткий час.

"Там усе буде швидше, бо це буде війна з країнами НАТО. Але це все одно будуть не тижні або місяці", - припустив він.

За словами Коваленка, тривалість війни залежатиме від стратегічних цілей європейських країн. Якщо метою буде лише звільнення окупованих територій та захист власних кордонів, війна може бути обмеженою за часом. Проте у разі, якщо НАТО та європейські держави вирішать просуватися далі - аж до Москви, щоб змінити режим Путіна, конфлікт може тривати до двох років.

Війна РФ з НАТО - новини за темою

Нагадаємо, Росія встановила обладнання для електронної боротьби за 20 км від кордону з Естонією, що створює загрозу для GPS і викликало занепокоєння країн НАТО, повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Естонія звернулася до російських військових за поясненням.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що НАТО не готове до війни з РФ. Блок оновлює озброєння, але не змінює доктрини, що не відповідає сучасним технологіям і тактиці.

Як повідомляв Главред, у Кремлі нещодавно звинуватили Європу в перешкоджанні мирному процесу, похвалили Дональда Трампа та заявили про намір продовжувати війну в Україні. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що Москва готова до переговорів, але не бачить взаємності від Києва.

Читайте також:

Про джерело: Le Figaro Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde. Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред