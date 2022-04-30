Евакуація з Попасної тимчасово призупинена: в чому причина

На перевірку безпеки маршруту або нового шляху евакуації потрібен час.
Після вчорашнього обстрілу окупантами автобусів з жителями Попасної Луганської області евакуацію з населеного пункту тимчасово призупинили. Вивезення людей відновлять після перевірки маршруту на безпеку, повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Поки повністю не буде інформації про вчорашню подію з обстрілом ворожої ДРГ нашого евакуаційного транспорту, з Попасної евакуація буде припинена", - повідомив він.
За його словами, на перевірку безпеки маршруту або нового шляху евакуації потрібен час. Гайдай додав, що ризикувати життям і здоров'ям людей не будуть.
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Очільник ОВА також повідомив, що сьогодні з Лисичанська і Сєвєродонецька вдалося евакуювати 40 осіб, у тому числі чотирьох дітей.
Місто Попасна розташоване за 90 кілометрів від Луганська. Окупанти увійшли до міста на самому початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, проте їм не вдалося там закріпитися. Зараз у місті досі тривають вуличні бої між Силами оборони України та армією РФ і підконтрольними їй бойовиками так званої "ЛНР".
Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія змінює тактику і намагається усунути те, що стримує її прогрес у наступі на Україну. Знесилені російські підрозділи, які безуспішно намагалися здійснювати наступ на північному сході України, були змушені об'єднати і передислокувати.
Раніше військовий експерт Валентин Бадрак зазначав, що у Росії вже немає шансів виграти війну проти України. Проте програш може затягнутися на роки.
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