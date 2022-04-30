Евакуація з Попасної тимчасово призупинена: в чому причина

Евакуація з Попасної тимчасово припинена / facebook.com/sergey.gaidai.loga

Після вчорашнього обстрілу окупантами автобусів з жителями Попасної Луганської області евакуацію з населеного пункту тимчасово призупинили. Вивезення людей відновлять після перевірки маршруту на безпеку, повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Поки повністю не буде інформації про вчорашню подію з обстрілом ворожої ДРГ нашого евакуаційного транспорту, з Попасної евакуація буде припинена", - повідомив він.

За його словами, на перевірку безпеки маршруту або нового шляху евакуації потрібен час. Гайдай додав, що ризикувати життям і здоров'ям людей не будуть.

читайте такожПеремир'я і евакуація: в ОП запропонували РФ спецраунд переговорів по Маріуполю

Очільник ОВА також повідомив, що сьогодні з Лисичанська і Сєвєродонецька вдалося евакуювати 40 осіб, у тому числі чотирьох дітей.

Місто Попасна розташоване за 90 кілометрів від Луганська. Окупанти увійшли до міста на самому початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, проте їм не вдалося там закріпитися. Зараз у місті досі тривають вуличні бої між Силами оборони України та армією РФ і підконтрольними їй бойовиками так званої "ЛНР".

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія змінює тактику і намагається усунути те, що стримує її прогрес у наступі на Україну. Знесилені російські підрозділи, які безуспішно намагалися здійснювати наступ на північному сході України, були змушені об'єднати і передислокувати.

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак зазначав, що у Росії вже немає шансів виграти війну проти України. Проте програш може затягнутися на роки.

Читайте також: