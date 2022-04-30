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Окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Попасній

30 квітня 2022, 11:11

Місцева влада намагається з’ясувати, чи лишилися живими люди, які перебували в автобусах, але поки що зв’язку з ними немає.

Окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Попасній/ Фото ілюстративне, Reuters

Російські загарбники розстріляли у Попасній в Луганській області два евакуаційні автобуси. З водіями наразі втрачено зв'язок.

Про це повідомив голова Попаснянської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов. Він зазначив, що автобуси ще раз повернулися до міста після того, як вже встигли вивезли 31 людину, адже ще чимало людей хотіли покинути населений пункт.

"Вчора (29 квітня – ред.) ми евакуювали з Попасної 31 особу. Охочих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв'язку з людьми, які перебували в транспортних засобах та організовували евакуацію, немає", – зазначив Микола Ханатов.

За його словами, це перший випадок, коли евакуаційні автобуси не повернулися з міста.

Ханатов наголосив, що дуже хвилюється за цих людей, адже досі невідомо, чи вони вижили. Водії та волонтери, які займалися вивезенням людей з міста, досі не виходять на зв'язок.

"Це, по суті, волонтери. У нас немає спеціальної служби, яка під обстрілами займалася б евакуацією людей з міста і завезенням гуманітарної допомоги. І я дуже переживаю, щоб ми не втратили цих людей", – сказав Ханатов.

Місто Попасна розташоване за 90 кілометрів від Луганська. Окупанти зайшли в місто на самому початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, проте їм не вдалося там закріпитися. Зараз у місті досі тривають вуличні бої між Силами оборони України та армією РФ і підконтрольними їй бойовиками так званої "ЛНР".

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія змінює тактику і намагається усунути те, що стримує її прогрес у наступі на Україну. Знесилені російські підрозділи, які безуспішно намагалися здійснювати наступ на північному сході України, були змушені об’єднати та передислокувати.

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак зазначав, що у Росії вже немає шансів виграти війну проти України. Проте програш може затягнутися на роки.

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