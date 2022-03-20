Евакуація з Київської області: скільки людей вдалося вивезти впродовж дня

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Евакуація з Київської області

У Київській області 19 березня продовжилася евакуація з небезпечних точок регіону. З Броварів і Бучі сьогодні вдалося вивезти понад 3 тисячі осіб.

За словами колишнього голови Київської ОДА Олексія Кулеби, сьогодні, 19 березня, вдалося продовжити евакуацію з найбільш небезпечних точок області за двома напрямками - Броварському та Бучанському. З Броварів повернулися 45 автобусів, яким вдалося вивезти близько 2,5 тисячі осіб.

З Бучі в Білогородку повернулися 7 автобусів. Вони доставили близько 320 осіб, у тому числі 8 лежачих літніх людей і бабусю 106 років. Жителі також виїжджали з регіону на особистих автомобілях. Їхнє число не наводиться. Крім того, в Бучу вдалося доставити гуманітарну допомогу - медикаменти, воду, одяг.

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Також Олексій Кулеба зазначив, що сьогодні вдалася евакуація від Романківського мосту. Звідти забрали близько 300 осіб, з них 5 літніх і 5 важко поранених.

"Не спрацював гуманітарний коридор в Бородянку. Там йдуть активні бойові дії. Евакуаційна колона не змогла дійти до людей", - додав Кулеба.

Колишній голова Київської ОДА уточнив, що сьогодні вдалося евакуювати понад 3 тисячі осіб. Всього з небезпечних точок вдалося вивезти понад 50 тисяч місцевих жителів.

Нагадаємо, 16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь.

У той момент в будівлі знаходилися сотні місцевих жителів, повідомляє в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем притулку для сотень маріупольців, які втратили свої будинки в результаті бомбардування і обстрілів міста з боку російської армії", - йдеться в заяві МЗС.

В результаті авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами. Кількість постраждалих поки неможливо потонути через постійні обстріли.

Пізніше народний депутат Сергій Тарута повідомив, що в бомбосховищі під руїнами театру можуть перебувати ще "не менше 1300 осіб".