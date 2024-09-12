Це не Покровський напрямок: окупанти посилили тиск ще на одній ділянці фронту

Збільшується кількість артилерійських обстрілів противника, кількість застосування розвідувальних безпілотних апаратів, скиди з безпілотників.

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На Таврійському напрямку зросла інтенсивність бойових дій / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що у зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Таврія" значно зросла інтенсивність бойових дій. Свою заяву він зробив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"На наших напрямках зросла інтенсивність бойових дій. Збільшується кількість артилерійських обстрілів противника, кількість застосування розвідувальних безпілотних апаратів, скиди з безпілотників. Вони помітно інтенсивніше працюють порівняно з великим попереднім періодом", - сказав він.

Хто такий Дмитро Лиховій Дмитро́ Ві́кторович Лихові́й — український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. відео дня Головний редактор інтернет-видання "Новинарня", зазначає Вікіпедія.

Дмитро Лиховій зазначає, що всі штурми відбуваються малими піхотними групами на Запоріжжі, окрім Гуляйпільського напрямку. Також речник виділяє і Херсонський напрямок.

Окупанти їх здійснюють з метою відновлення раніше втрачених росіянами островів в гирлі Дніпра ближче до Кринок і вздовж Лівобережжя.

Що таке ОСУВ "Таврія" Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" — об'єднання Сухопутних військ України. Створене під час повномасштабного російського вторгнення на територію України. Командує угрупуванням бригадний генерал Олександр Тарнавський. Бійці цього угрупування військ брали участь в контрнаступі української армії в 2022 році на півдні і в боях на Авдіївському напрямку.

"Що стосується особового складу, то якогось акцентованого посилення ми не бачимо, але при цьому йде постійний робочий процес, коли приходить вороже підкріплення. Це постійний циклічний (процес - ред.), коли поповнюються запаси боєприпасів і все це робиться для підтримання інтенсивності цих штурмових дій, але ці групи поповнення, зокрема із підрозділів "Шторм-V" - деякі мотострілецькі, деякі морської піхоти російські підрозділи, не є такими великими, в них зараз не дуже з цим великі можливості - це десь 100, інколи десятки особового складу туди заводиться", - додав речник.

Речник ОУВ "Таврія" вказує, що, попри постійне винищення ворожих артилерійських систем, у росіян немає дефіциту з боєприпасами.

Ситуація на фронті - останні новини

На жаль, Покровськ залишився без води, адже окупанти зруйнували фільтрувальну станцію та міст. Ситуація у місті складна і "найближчим часом кращою не стане", каже Філашкін.

На жаль, під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки. Востаннє ворог проводив подібні штурмові дії із застосуванням такої кількості техніки в ніч з 1 на 2 вересня, каже Цехоцький.

Водночас ЗСУ збили наступальний потенціал окупантів на Курщині. Українські сили заманили російських окупантів на незручні позиції та відкрили велике вікно можливостей через наступ на Курську область.

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