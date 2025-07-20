Унаслідок диверсії було знищено релейну шафу, що відповідала за управління рухом на важливій ділянці залізниці.

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Партизани підірвали важливий залізничний маршрут окупантів під Тулою / колаж: Главред, фото: АТЕШ

Коротко:

Тула є важливим логістичним вузлом у центральній частині РФ

Диверсія завдала удару по матеріально-технічному забезпеченню РФ

Агент руху "АТЕШ" провів диверсію на залізничній гілці під Тулою, знищивши релейну шафу, що керувала рухом поїздів. У результаті було порушено постачання зброї і техніки з тульських заводів на фронт. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Тула є важливим логістичним вузлом у центральній частині Росії. Через неї проходять потоки вантажів з оборонних заводів до військових частин і фронту. Залізниця забезпечує зв'язок із Харківським, Сумським і частково Донецьким напрямками.

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Унаслідок диверсії було знищено релейну шафу, що відповідала за управління рухом на важливій ділянці залізниці. Це спричинило серйозні збої в русі поїздів, особливо у вантажному сполученні, яке забезпечувало доставку боєприпасів, зброї та комплектуючих подвійного призначення з оборонних підприємств Тули, таких як КБП, Туламашзавод, патронний і машинобудівний заводи.

Зазначається, що диверсія завдала удару не тільки по матеріально-технічному забезпеченню, а й по бойовому потенціалу окупантів на передовій. Крім прямих логістичних наслідків, акція викликала паніку і деморалізацію серед особового складу противника.

"АТЕШ" заявляє, що й надалі діятиме в глибині територій, контрольованих ворогом, підриваючи стабільність російського тилу і демонструючи вразливість військової машини окупантів.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 липня керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що в російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

У ніч на 17 липня вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

Водночас, також 17 липня, у Тульській області країни-агресора Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями і кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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