ВМС України 'Нептуном' уразили шість бомбардувальників РФ Су-34М

Україна суттєво послабила авіаційний потенціал противника.

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Бомбардувальники отримали пошкодження різного ступеня / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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ВМС України атакували аеродром в Воронезькій області РФ

Внаслідок атаки уражено шість російських бомбардувальників

Через український удар авіаційний потенціал окупантів послаблено

У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області країни-агресорки Росії. Про це повідомили в ВМС.

Унаслідок удару уражено шість бомбардувальників Су-34М. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому.

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"Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Україна послабила авіаційний потенціал РФ

В ВМС зазначили, що ураження Су-34М суттєво знизить інтенсивність застосування тактичної авіації РФ на відповідних напрямках фронту.

Яка мета балістичних ударів України вглиб РФ

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, удари України на великі відстані вглиб території Росії є демонстрацією західним партнерам, насамперед США, зростаючих можливостей України.

Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Можливості України в цій сфері наростають, про що свідчать масовані удари по цілях РФ.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна відновить удари по НПЗ Росії після триденної паузи через безперервні атаки окупантів на енергетику та цивільне населення.

Напередодні, 13 жовтня, у місті Аксай Ростовської області РФ спалахнула масштабна пожежа на території підприємства "Аксайкардандеталь", яке спеціалізується на металообробці та виробництві карданних валів.

Раніше, 11 жовтня, безпілотники атакували дата-центр Яндекса у Владимирі, після чого в роботі понад 80 сервісів хмарної платформи Yandex Cloud виникли перебої, а низка популярних продуктів компанії перестала працювати.

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Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

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