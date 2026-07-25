Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі

Юрій Берендій
25 липня 2026, 12:45
google news Підпишіться
на нас в Google
Генпрокурор повідомив про затримання головного організатора заходу, під час якого через російську атаку балістикою загинули щонайменше 10 людей.
Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі
Виставка зброї на Київщині - затримали головного організатора заходу / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київщини, Офіс генерального прокурора

Ключові тези

  • Затримано організатора виставки зброї на Київщині
  • Захід не погодили з військовими та владою
  • Йому повідомили про підозру за недбалість

Головного організатора виставки зброї на Київщині, куди напередодні влучили російські балістичні ракети, затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру за фактом службової недбалості, яка могла призвести до тяжких наслідків. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Війна не пробачає безвідповідальності. 10 загиблих. Наймолодшому було лише 19 років. Сто поранених. Зруйновані будинки. Люди, які втратили своїх рідних", - заявив Кравченко.

відео дня

Генпрокурор наголосив, що відповідальність за трагедію лежить на державі-агресорці. "За цим ударом стоїть росія. Саме вона вчинила черговий воєнний злочин", - зазначив він. Водночас, за його словами, слідство встановлює обставини, які могли посилити масштаби трагедії.

Як організували захід без узгоджень

За даними слідства, подію влаштувала одна з асоціацій зброярів - без погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами. У програмі, зокрема, планувалася демонстрація засобів протиповітряної оборони за участю військових, представників держорганів, міжнародних партнерів і бізнесу.

На відкриту локацію запросили понад 300 людей, тоді як найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення. Фактично сотні учасників від самого початку опинилися в умовах очевидного безпекового ризику.

"Запрошення були розіслані за дев'ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу", - розповів Кравченко. Слідство перевіряє, чи могли ці дії дати ворогу можливість підготувати цілеспрямований удар.

Організатору заходу повідомили про підозру за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд визначить йому запобіжний захід. Через незначні тілесні ушкодження чоловік наразі перебуває під конвоєм у медичному закладі. В офісі асоціації та за місцями проживання причетних осіб уже провели невідкладні обшуки.

Перевірять і дії посадовців

Окрему увагу приділять діям або бездіяльності всіх посадових осіб, зобов'язаних реагувати на потенційні ризики. Йдеться про перевірку роботи профільних підрозділів Національної поліції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування.

"Перевіряємо, наскільки належним чином здійснювався моніторинг безпекової ситуації, чи своєчасно виявлялися та оцінювалися потенційні загрози, чи вживалися передбачені законом заходи реагування та чи могли дії або бездіяльність відповідальних посадових осіб вплинути на розвиток подій", - підсумував Кравченко.

Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі
"Циркон" / Інфографіка Главред

В чому небезпека нової тактики ударів РФ по Україні - ISW

Росія у липні застосувала проти України більше балістичних ракет, ніж сама виробляє за місяць, а з початку липня використала до двох третин запланованого річного виробництва протикорабельних ракет "Циркон". Ворог іде на виснаження власних арсеналів через те, що Україна має труднощі зі збиттям балістичних цілей. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Повітряних сил ЗСУ, у липні Росія застосувала 107 балістичних ракет та 20 ракет "Циркон". Для порівняння, у Головному управлінні розвідки Міноборони підрахували, що щомісяця в РФ виробляють приблизно 60 балістичних ракет "Іскандер-М" та 40 ракет для комплексу С-400.

Аналітики пояснюють вибір такої тактики різницею в ефективності озброєння та зміщенням акцентів у нічних ударних хвилях.

"Росія, схоже, використовує свої арсенали, щоб продовжувати збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає проти України, оскільки ці ракети мають вищий рівень успішності, ніж дрони та крилаті ракети. Російські збройні сили одночасно зменшили кількість безпілотників, які вони запускають у кожному нічному пакеті, запустивши 2955 у липні 2026 року порівняно з 5749 у червні 2026 року", - йдеться у звіті.

Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Київщині 24 липня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 липня Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї під час масованих обстрілів столиці та області. В місті згодом було зафіксовано серію вибухів. За попередніми даними, по столиці випущено ракети "Циркон" із Курської та Брянської областей. Всього було зафіксовано щонайменше 10 балістичних ракет.

Засновник оборонної компанії First Contact Валерій Боровик підтвердив наявність жертв унаслідок влучання по полігону, де проходила виставка озброєння. На місці події зафіксовано руйнування. За офіційними даними, відомо про шестеро загиблих і щонайменше 100 поранених.

Портал Defence24 повідомив про загибель співробітника польської компанії, що працює в оборонній галузі, під час заходу в Defense Demo Day & Defense Expo Київській області. Повідомляється також, що загиблий не був громадянином Польщі і консульські служби Польщі підтримують контакт із постраждалими.

Читайте також:

Про персону: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко - український політик, Генеральний прокурор України (з 21 червня 2025). Голова Державної податкової служби України (31.12.2024-17.06.2025), керівник Київської ОВА (10.04.2023-30.12.2024), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва Київська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо

Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо

13:40Війна
Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі

Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі

12:45Війна
Трамп одним рішенням може завершити війну Росії проти України – The Hill

Трамп одним рішенням може завершити війну Росії проти України – The Hill

11:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо протирати ванну й раковину олією: простий лайфхак для господинь

Навіщо протирати ванну й раковину олією: простий лайфхак для господинь

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

Привітання з Днем медика - прикольні картинки і теплі слова

Привітання з Днем медика - прикольні картинки і теплі слова

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

Останні новини

14:33

Під чужим ім'ям і з новим Межигір'ям: ЗМІ дізналися, як і де зараз живе Янукович

14:15

Секрет досвідчених господинь: як легко помити вікна без розводів влітку

14:14

Пляжні, кухонні чи лазневі: які рушники потрібно прати щодня

14:08

20 і більше помідорів з одного куща: городниця показала, як в рази збільшити урожайВідео

13:59

"Війна дуже змінила його": яким став хореограф-військовий Дікусар

З Драпатим росіянам на фронті буде "весело", а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – КоваленкоЗ Драпатим росіянам на фронті буде «весело», а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – Коваленко
13:40

Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо

13:19

Одна помилка наприкінці липня може зіпсувати гортензії: що варто зробити прямо зараз

13:03

"У залі всі плакали": Лайма Вайкуле вперше виконала українську піснюВідео

12:55

Яка кількість дітей у сім'ї сприяє найменшому стресу для батьків

Реклама
12:52

Бункер розміром з місто: як влаштований засекречений підземний мегаполісВідео

12:45

Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі

11:58

Як відмити духовку від нагару без хімії - виглядатиме як нова за 35 хвилин

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 26 липня: Бикам — падіння, Драконам — поради

11:57

Трамп одним рішенням може завершити війну Росії проти України – The Hill

11:54

Чому не можна мити вікна в сонячну погоду: секрет експертівВідео

11:04

Вірастюк з'явився в обіймах дружини, яка молодша за нього на 11 років — сімейне фото

11:02

Найпростіший рецепт маринованих помідорів - 7 хвилин і готово

10:56

"Це все, до побачення": росіяни масово скаржаться на удари по Wildberries

10:46

З дерев опадають незрілі плоди: як не залишитися без врожаю фруктів вліткуВідео

10:02

"Відійдіть!": Галкін різко захистив Пугачову під час рідкісного виходу в людиВідео

Реклама
10:02

Єкатеринбург під атакою, горить склад Wildberries - деталі потужного удару

09:59

В Україні знайшли безцінні скарби Русі та княжі останки - чому їх вивезли і кудиВідео

09:39

Як відновити сили за знаком зодіаку: простий спосіб повернути енергію

09:38

"Ми закохалися в дрони": Україну попередили про небезпечну ілюзію

09:25

У дітей не стало мами: внаслідок атаки РФ на Київщині загинула Валентина Савіцька

09:03

Для чотирьох знаків труднощі залишаться позаду: кого порадує Ліліт

08:38

Через одну помилку помідори чорніють і гниють: як врятувати плодиВідео

08:31

Еліти Кремля б'ють тривогу, в РФ терміново посилюють ППО: в ISW назвали причину

08:11

Квіти гортензії стали зеленими: у чому причина і що з цим робитиВідео

07:45

В Бєлгороді, Енгельсі і Ростові хмари диму, виникли пожежі: що уразили дрони

06:30

Два затемнення та різкий поворот: кому серпень 2026 року принесе великі зміниВідео

05:55

"Потребують більшого": Олена Тополя розкрила, як живуть її діти після розлучення

05:11

Чому в СРСР за наказом Сталіна масово садили тополі: відповідь здивує багатьох

04:32

Шанс на мільйон отримають чотири знаки зодіаку - кому дуже пощастить

04:05

Сенсаційне відкриття вчених: де можуть ховатися сигнали інопланетян

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

03:24

Треба клеїти не на спину: навіщо на дитячих підгузках липучка

03:01

Не лише перекис: чим ще можна вивести кров з тканини

02:59

Навіть стійкий запах із холодильника зникне: що потрібно поставити на полицю

02:30

Трьом знакам зодіаку судилося ось-ось розбагатіти: хто притягне великі гроші

Реклама
01:20

На фронті до 9 місяців без ротації: спалахнув скандал навколо 108-ї бригади ТрО

00:40

У Сумах прогриміла серія вибухів: що відомо про жертви, поранених та "прильоти"

24 липня, п'ятниця
23:52

Бензин і дизель подорожчають: названо терміни зростання цін на АЗС

23:17

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

22:59

Масований удар по Київщині: ЗМІ дізналися про загибель співробітника польської компанії

22:52

Другий врожай порадує вже у вересні: що ще можна посадити на городі в липні та серпні

22:48

Як правильно казати українською: "затор", "пробка" чи "корок"

22:21

Не лише подорожчання: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю

21:55

Бур'яни зникнуть прямо на очах: ​​хитрий фокус здивує миттєвим результатомВідео

21:40

РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни обстрілуВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти