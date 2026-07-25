Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі

Генпрокурор повідомив про затримання головного організатора заходу, під час якого через російську атаку балістикою загинули щонайменше 10 людей.

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Виставка зброї на Київщині - затримали головного організатора заходу / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київщини, Офіс генерального прокурора

Ключові тези

Затримано організатора виставки зброї на Київщині

Захід не погодили з військовими та владою

Йому повідомили про підозру за недбалість

Головного організатора виставки зброї на Київщині, куди напередодні влучили російські балістичні ракети, затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру за фактом службової недбалості, яка могла призвести до тяжких наслідків. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Війна не пробачає безвідповідальності. 10 загиблих. Наймолодшому було лише 19 років. Сто поранених. Зруйновані будинки. Люди, які втратили своїх рідних", - заявив Кравченко.

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Генпрокурор наголосив, що відповідальність за трагедію лежить на державі-агресорці. "За цим ударом стоїть росія. Саме вона вчинила черговий воєнний злочин", - зазначив він. Водночас, за його словами, слідство встановлює обставини, які могли посилити масштаби трагедії.

Як організували захід без узгоджень

За даними слідства, подію влаштувала одна з асоціацій зброярів - без погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами. У програмі, зокрема, планувалася демонстрація засобів протиповітряної оборони за участю військових, представників держорганів, міжнародних партнерів і бізнесу.

На відкриту локацію запросили понад 300 людей, тоді як найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення. Фактично сотні учасників від самого початку опинилися в умовах очевидного безпекового ризику.

"Запрошення були розіслані за дев'ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу", - розповів Кравченко. Слідство перевіряє, чи могли ці дії дати ворогу можливість підготувати цілеспрямований удар.

Організатору заходу повідомили про підозру за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд визначить йому запобіжний захід. Через незначні тілесні ушкодження чоловік наразі перебуває під конвоєм у медичному закладі. В офісі асоціації та за місцями проживання причетних осіб уже провели невідкладні обшуки.

Перевірять і дії посадовців

Окрему увагу приділять діям або бездіяльності всіх посадових осіб, зобов'язаних реагувати на потенційні ризики. Йдеться про перевірку роботи профільних підрозділів Національної поліції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування.

"Перевіряємо, наскільки належним чином здійснювався моніторинг безпекової ситуації, чи своєчасно виявлялися та оцінювалися потенційні загрози, чи вживалися передбачені законом заходи реагування та чи могли дії або бездіяльність відповідальних посадових осіб вплинути на розвиток подій", - підсумував Кравченко.

"Циркон" / Інфографіка Главред

В чому небезпека нової тактики ударів РФ по Україні - ISW

Росія у липні застосувала проти України більше балістичних ракет, ніж сама виробляє за місяць, а з початку липня використала до двох третин запланованого річного виробництва протикорабельних ракет "Циркон". Ворог іде на виснаження власних арсеналів через те, що Україна має труднощі зі збиттям балістичних цілей. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Повітряних сил ЗСУ, у липні Росія застосувала 107 балістичних ракет та 20 ракет "Циркон". Для порівняння, у Головному управлінні розвідки Міноборони підрахували, що щомісяця в РФ виробляють приблизно 60 балістичних ракет "Іскандер-М" та 40 ракет для комплексу С-400.

Аналітики пояснюють вибір такої тактики різницею в ефективності озброєння та зміщенням акцентів у нічних ударних хвилях.

"Росія, схоже, використовує свої арсенали, щоб продовжувати збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає проти України, оскільки ці ракети мають вищий рівень успішності, ніж дрони та крилаті ракети. Російські збройні сили одночасно зменшили кількість безпілотників, які вони запускають у кожному нічному пакеті, запустивши 2955 у липні 2026 року порівняно з 5749 у червні 2026 року", - йдеться у звіті.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Київщині 24 липня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 липня Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичної зброї під час масованих обстрілів столиці та області. В місті згодом було зафіксовано серію вибухів. За попередніми даними, по столиці випущено ракети "Циркон" із Курської та Брянської областей. Всього було зафіксовано щонайменше 10 балістичних ракет.

Засновник оборонної компанії First Contact Валерій Боровик підтвердив наявність жертв унаслідок влучання по полігону, де проходила виставка озброєння. На місці події зафіксовано руйнування. За офіційними даними, відомо про шестеро загиблих і щонайменше 100 поранених.

Портал Defence24 повідомив про загибель співробітника польської компанії, що працює в оборонній галузі, під час заходу в Defense Demo Day & Defense Expo Київській області. Повідомляється також, що загиблий не був громадянином Польщі і консульські служби Польщі підтримують контакт із постраждалими.

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Про персону: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - український політик, Генеральний прокурор України (з 21 червня 2025). Голова Державної податкової служби України (31.12.2024-17.06.2025), керівник Київської ОВА (10.04.2023-30.12.2024), пише Вікіпедія.

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