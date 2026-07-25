Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо

Юрій Берендій
25 липня 2026, 13:40оновлено 25 липня, 14:24
google news Підпишіться
на нас в Google
Далекобійні удари охопили підприємство в Кірові, НПЗ у Тюмені, логістичні об'єкти в Росії та кораблі РФ в акваторії Каспійського моря.

Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо
Кораблі РФ у Каспії - Сили оборони завдали нового далекобійного удару / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Уражено підприємство в Кірові за 1200 км від кордону
  • Зафіксовано удари по НПЗ у Тюмені, складу ПММ і логістиці в РФ
  • У Каспійському морі уразили судна та військовий корабель

Сили оборони України цієї ночі завдали серії далекобійних ударів по об'єктах на території Росії - один із них розташований на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону. Окремо уражено кораблі РФ в акваторії Каспійського моря. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

відео дня

Глава держави наголосив, що Київ і надалі відповідатиме на російський терор ударами по виробничій базі агресора, і серед вражених цілей знову опинилося підприємство, яке вже неодноразово потрапляло під атаку.

"Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну. Це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по наших людях, - відстань від державного кордону України становить близько 1200 кілометрів", - заявив Зеленський.

НПЗ, логістика та паливні склади

Перелік уражених об'єктів цієї ночі не обмежився одним підприємством. Сили оборони одночасно працювали по паливному, транспортному та логістичному секторах Росії.

"Також НПЗ у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону", - уточнив президент.

Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Операція в акваторії Каспійського моря

Окрему увагу глава держави приділив далекобійним операціям на воді, наголосивши на результативності ударів по ворожому флоту.

"Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель", - зазначив Зеленський.

Наприкінці звернення президент подякував військовим за виконану роботу.

"Дякую за ці результати! Слава Україні!" - резюмував Зеленський.

Деталі від СБУ

Служба безпеки України вночі на 25 липня завдала одразу серії ударів по військових та логістичних об'єктах рф - під атаку потрапили радіолокаційна станція комплексу С-400, зенітні комплекси та кораблі в акваторії Каспійського моря. Про це повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

Виконуючи завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським, СБУ продовжує системно знижувати військовий потенціал рф та руйнувати логістичні ланцюги ворога. У Ростові-на-Дону далекобійні дрони Служби відпрацювали по багатофункціональній радіолокаційній станції 92Н6Е "Grave Stone" разом з її антенною вежею - ці елементи входять до складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф", з якого рф обстрілює Україну.

Крім РЛС, під ударом опинилися й інші засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби ворога. Знищено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та комплекс РЕБ "Поле-21", також уражено два склади з FPV-дронами.

Окремим напрямом атаки стала акваторія Каспійського моря, де безпілотники СБУ уразили нафтодобувну платформу родовища "Філановського". Під удар потрапили й два судна, що перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і рф - вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey.

Також уражено ракетний катер проєкту 12418 "Молнія".

Реакція на удари по українських портах

У Службі безпеки пояснили логіку продовження ударів по логістиці ворога, наголосивши на прямому зв'язку з діями рф проти українського судноплавства.

"Завдаючи терористичних ударів по українських портах на півдні, рф намагається заблокувати українське судноплавство. Ці дії ворога будуть отримувати законну відповідь від СБУ у межах невід'ємного права України на самооборону. Російська війна буде повертатися у "рідну гавань" і спецоперації Служби пришвидшать цей процес", - заявили в СБУ.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Україна посилить удари по РФ - коментар експерта

Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України Сили безпілотних систем розширять роботу на всіх рівнях, а українські удари по Росії охоплять нові напрямки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами аналітика, блокування Азовського моря та атаки на тіньовий танкерний флот країни-агресорки в Чорному морі - це лише перший етап операцій, які чекають на Росію найближчим часом.

На думку експерта, географія та характер ударів продовжать змінюватися, торкаючись ключових джерел прибутку окупанта. Коваленко наголошує:

"Буде розширюватись перелік цілей. Ми вже бачили удари по НПЗ, вони продовжуватимуться, але надалі на росіян чекають удари по газовій інфраструктурі, газорозподільним станціям та газовим терміналам", - вважає Коваленко.

Аналітик додає, що під атаками опиняться не лише виробничі потужності окупанта, а й комерційна інфраструктура, пов'язана з ним.

"Також удари завдаватимуться не тільки по Wildberries – нехай OZON теж готується. Військово-промисловий комплекс РФ, ясна річ, буде під нашим прицілом", - підсумовує Коваленко.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські підприємці масово скаржаться на збитки внаслідок атак на логістичні об'єкти. У ніч на 24 липня українські військові атакували склади Wildberries, внаслідок чого в Санкт-Петербурзі виникли масштабні пожежі.

Губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв повідомив про пошкодження та займання в регіоні після нічних ударів. Моніторингові канали повідомили про прильоти по логістичних складах, підстанції "Южная" та району ТЕЦ "Луч".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували тиск на російську протиповітряну оборону внаслідок атак по тилах. У звіті також зазначали, що РФ почала оперативно посилювати ППО в окремих регіонах. За даними джерел, 24 липня почали будувати додаткові стаціонарні позиції для ЗРК "Панцир‑С1" у Московській області.

Читайте також:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо

Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо

13:40Війна
Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі

Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі

12:45Війна
Трамп одним рішенням може завершити війну Росії проти України – The Hill

Трамп одним рішенням може завершити війну Росії проти України – The Hill

11:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо протирати ванну й раковину олією: простий лайфхак для господинь

Навіщо протирати ванну й раковину олією: простий лайфхак для господинь

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

Привітання з Днем медика - прикольні картинки і теплі слова

Привітання з Днем медика - прикольні картинки і теплі слова

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

Останні новини

14:33

Під чужим ім'ям і з новим Межигір'ям: ЗМІ дізналися, як і де зараз живе Янукович

14:15

Секрет досвідчених господинь: як легко помити вікна без розводів влітку

14:14

Пляжні, кухонні чи лазневі: які рушники потрібно прати щодня

14:08

20 і більше помідорів з одного куща: городниця показала, як в рази збільшити урожайВідео

13:59

"Війна дуже змінила його": яким став хореограф-військовий Дікусар

З Драпатим росіянам на фронті буде "весело", а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – КоваленкоЗ Драпатим росіянам на фронті буде «весело», а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – Коваленко
13:40

Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо

13:19

Одна помилка наприкінці липня може зіпсувати гортензії: що варто зробити прямо зараз

13:03

"У залі всі плакали": Лайма Вайкуле вперше виконала українську піснюВідео

12:55

Яка кількість дітей у сім'ї сприяє найменшому стресу для батьків

Реклама
12:52

Бункер розміром з місто: як влаштований засекречений підземний мегаполісВідео

12:45

Смертельний удар по виставці зброї під Києвом: з'явились нові скандальні деталі

11:58

Як відмити духовку від нагару без хімії - виглядатиме як нова за 35 хвилин

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 26 липня: Бикам — падіння, Драконам — поради

11:57

Трамп одним рішенням може завершити війну Росії проти України – The Hill

11:54

Чому не можна мити вікна в сонячну погоду: секрет експертівВідео

11:04

Вірастюк з'явився в обіймах дружини, яка молодша за нього на 11 років — сімейне фото

11:02

Найпростіший рецепт маринованих помідорів - 7 хвилин і готово

10:56

"Це все, до побачення": росіяни масово скаржаться на удари по Wildberries

10:46

З дерев опадають незрілі плоди: як не залишитися без врожаю фруктів вліткуВідео

10:02

"Відійдіть!": Галкін різко захистив Пугачову під час рідкісного виходу в людиВідео

Реклама
10:02

Єкатеринбург під атакою, горить склад Wildberries - деталі потужного удару

09:59

В Україні знайшли безцінні скарби Русі та княжі останки - чому їх вивезли і кудиВідео

09:39

Як відновити сили за знаком зодіаку: простий спосіб повернути енергію

09:38

"Ми закохалися в дрони": Україну попередили про небезпечну ілюзію

09:25

У дітей не стало мами: внаслідок атаки РФ на Київщині загинула Валентина Савіцька

09:03

Для чотирьох знаків труднощі залишаться позаду: кого порадує Ліліт

08:38

Через одну помилку помідори чорніють і гниють: як врятувати плодиВідео

08:31

Еліти Кремля б'ють тривогу, в РФ терміново посилюють ППО: в ISW назвали причину

08:11

Квіти гортензії стали зеленими: у чому причина і що з цим робитиВідео

07:45

В Бєлгороді, Енгельсі і Ростові хмари диму, виникли пожежі: що уразили дрони

06:30

Два затемнення та різкий поворот: кому серпень 2026 року принесе великі зміниВідео

05:55

"Потребують більшого": Олена Тополя розкрила, як живуть її діти після розлучення

05:11

Чому в СРСР за наказом Сталіна масово садили тополі: відповідь здивує багатьох

04:32

Шанс на мільйон отримають чотири знаки зодіаку - кому дуже пощастить

04:05

Сенсаційне відкриття вчених: де можуть ховатися сигнали інопланетян

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

03:24

Треба клеїти не на спину: навіщо на дитячих підгузках липучка

03:01

Не лише перекис: чим ще можна вивести кров з тканини

02:59

Навіть стійкий запах із холодильника зникне: що потрібно поставити на полицю

02:30

Трьом знакам зодіаку судилося ось-ось розбагатіти: хто притягне великі гроші

Реклама
01:20

На фронті до 9 місяців без ротації: спалахнув скандал навколо 108-ї бригади ТрО

00:40

У Сумах прогриміла серія вибухів: що відомо про жертви, поранених та "прильоти"

24 липня, п'ятниця
23:52

Бензин і дизель подорожчають: названо терміни зростання цін на АЗС

23:17

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

22:59

Масований удар по Київщині: ЗМІ дізналися про загибель співробітника польської компанії

22:52

Другий врожай порадує вже у вересні: що ще можна посадити на городі в липні та серпні

22:48

Як правильно казати українською: "затор", "пробка" чи "корок"

22:21

Не лише подорожчання: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю

21:55

Бур'яни зникнуть прямо на очах: ​​хитрий фокус здивує миттєвим результатомВідео

21:40

РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни обстрілуВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти