Сили оборони атакували одразу кілька кораблів РФ у морі - що відомо

Далекобійні удари охопили підприємство в Кірові, НПЗ у Тюмені, логістичні об'єкти в Росії та кораблі РФ в акваторії Каспійського моря.

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Кораблі РФ у Каспії - Сили оборони завдали нового далекобійного удару / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Уражено підприємство в Кірові за 1200 км від кордону

Зафіксовано удари по НПЗ у Тюмені, складу ПММ і логістиці в РФ

У Каспійському морі уразили судна та військовий корабель

Сили оборони України цієї ночі завдали серії далекобійних ударів по об'єктах на території Росії - один із них розташований на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону. Окремо уражено кораблі РФ в акваторії Каспійського моря. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави наголосив, що Київ і надалі відповідатиме на російський терор ударами по виробничій базі агресора, і серед вражених цілей знову опинилося підприємство, яке вже неодноразово потрапляло під атаку.

"Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну. Це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по наших людях, - відстань від державного кордону України становить близько 1200 кілометрів", - заявив Зеленський.

НПЗ, логістика та паливні склади

Перелік уражених об'єктів цієї ночі не обмежився одним підприємством. Сили оборони одночасно працювали по паливному, транспортному та логістичному секторах Росії.

"Також НПЗ у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону", - уточнив президент.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Операція в акваторії Каспійського моря

Окрему увагу глава держави приділив далекобійним операціям на воді, наголосивши на результативності ударів по ворожому флоту.

"Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель", - зазначив Зеленський.

Наприкінці звернення президент подякував військовим за виконану роботу.

"Дякую за ці результати! Слава Україні!" - резюмував Зеленський.

Деталі від СБУ

Служба безпеки України вночі на 25 липня завдала одразу серії ударів по військових та логістичних об'єктах рф - під атаку потрапили радіолокаційна станція комплексу С-400, зенітні комплекси та кораблі в акваторії Каспійського моря. Про це повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

Виконуючи завдання, поставлені президентом Володимиром Зеленським, СБУ продовжує системно знижувати військовий потенціал рф та руйнувати логістичні ланцюги ворога. У Ростові-на-Дону далекобійні дрони Служби відпрацювали по багатофункціональній радіолокаційній станції 92Н6Е "Grave Stone" разом з її антенною вежею - ці елементи входять до складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф", з якого рф обстрілює Україну.

Крім РЛС, під ударом опинилися й інші засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби ворога. Знищено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та комплекс РЕБ "Поле-21", також уражено два склади з FPV-дронами.

Окремим напрямом атаки стала акваторія Каспійського моря, де безпілотники СБУ уразили нафтодобувну платформу родовища "Філановського". Під удар потрапили й два судна, що перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і рф - вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey.

Також уражено ракетний катер проєкту 12418 "Молнія".

Реакція на удари по українських портах

У Службі безпеки пояснили логіку продовження ударів по логістиці ворога, наголосивши на прямому зв'язку з діями рф проти українського судноплавства.

"Завдаючи терористичних ударів по українських портах на півдні, рф намагається заблокувати українське судноплавство. Ці дії ворога будуть отримувати законну відповідь від СБУ у межах невід'ємного права України на самооборону. Російська війна буде повертатися у "рідну гавань" і спецоперації Служби пришвидшать цей процес", - заявили в СБУ.

Що відомо про СБУ / Главред - інфографіка

Україна посилить удари по РФ - коментар експерта

Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України Сили безпілотних систем розширять роботу на всіх рівнях, а українські удари по Росії охоплять нові напрямки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами аналітика, блокування Азовського моря та атаки на тіньовий танкерний флот країни-агресорки в Чорному морі - це лише перший етап операцій, які чекають на Росію найближчим часом.

На думку експерта, географія та характер ударів продовжать змінюватися, торкаючись ключових джерел прибутку окупанта. Коваленко наголошує:

"Буде розширюватись перелік цілей. Ми вже бачили удари по НПЗ, вони продовжуватимуться, але надалі на росіян чекають удари по газовій інфраструктурі, газорозподільним станціям та газовим терміналам", - вважає Коваленко.

Аналітик додає, що під атаками опиняться не лише виробничі потужності окупанта, а й комерційна інфраструктура, пов'язана з ним.

"Також удари завдаватимуться не тільки по Wildberries – нехай OZON теж готується. Військово-промисловий комплекс РФ, ясна річ, буде під нашим прицілом", - підсумовує Коваленко.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські підприємці масово скаржаться на збитки внаслідок атак на логістичні об'єкти. У ніч на 24 липня українські військові атакували склади Wildberries, внаслідок чого в Санкт-Петербурзі виникли масштабні пожежі.

Губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв повідомив про пошкодження та займання в регіоні після нічних ударів. Моніторингові канали повідомили про прильоти по логістичних складах, підстанції "Южная" та району ТЕЦ "Луч".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували тиск на російську протиповітряну оборону внаслідок атак по тилах. У звіті також зазначали, що РФ почала оперативно посилювати ППО в окремих регіонах. За даними джерел, 24 липня почали будувати додаткові стаціонарні позиції для ЗРК "Панцир‑С1" у Московській області.

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