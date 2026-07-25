Під чужим ім'ям і з новим Межигір'ям: ЗМІ дізналися, як і де зараз живе Янукович

Президент-втікач змінив документи, але не спосіб життя "на широку ногу".

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Янукович та його родина в РФ нажили чимало нерухомості / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншоти з YouTube

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Журналісти дізналися, де проживає Янукович та його сім'я

Президент-втікач користується документами з абсолютно новим ім'ям

У родини Януковича є багато нерухомості в Росії

Після втечі з України президент-зрадник Віктор Янукович вкрай рідко з'являвся на публіці. І як з'ясували журналісти-розслідувачі YouTube-каналу "Телебачення Торонто", це не спроста.

Главред дізнався, що колишній президент України тепер мешкає в країні-агресорці Росії, вже має нове "Межигір'я" та навіть нове ім'я у паспорті.

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Новий дім зрадника - Сочі

Автор розслідування Анатолій Остапенко розповів, що завдяки аналізу російських державних реєстрів, злитих баз даних, деталей авіаперельотів, телефонних номерів та публікацій у соцмережах вдалося визначити, що Янукович тепер користується документами на ім'я Олега Миколайовича Леонова.

Також втікач має новий елітний будинок у Сочі. Цей об'єкт перебуває під цілодобовою фортифікованою охороною співробітників Федеральної служби охорони РФ.

Янукович заново збагатився

Під час втечі з України Янукович жадібно вивозив максимум свого майна. Але нерухомість експрезидент в Україні втратив. Однак за ці роки його родина нажила розкішні квартири, приватні маєтки та сотні гектарів землі.

Основними локаціями для розміщення цих активів стали Сочі, Москва та Московська область. Майно записане на найближче оточення Януковича: цивільну дружину Любов Поліжай, падчерку Марію Садикову, сина Олександра Януковича та невістку.

Дивіться відео про те, де зараз Янукович:

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Про джерело: Телебачення Торонто Телебачення Торонто - український незалежний YouTube-канал і мультимедійний проєкт, заснований у 2012 році. Він поєднує новини, політичну та суспільну сатиру, аналітику, інтерв'ю, документальні та авторські відео. Проєкт став відомим завдяки іронічному стилю подачі та гострій критиці суспільно-політичних подій в Україні та світі.

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