Для України настають вирішальні 2-3 тижні: у МВС назвали окупаційні плани РФ

Україна очікує на продовження наступу Росії / Фото Reuters

Окупаційна армія Росії має намір продовжити наступ на територію України. Наступні 2-3 тижні можуть стати вирішальними для країни. Загарбники докладуть максимум зусиль, щоб захопити Маріуполь. Далі вони можуть попрямувати на схід країни для захоплення українських військових підрозділів. Силам оборони України потрібно зупинити рух і привести росіян до наземної боротьби, де вони поступаються. Також наразі важливо отримати міжнародну допомогу щодо ППО. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що Росія продовжуватиме свій наступ на Україну. Наступні 2-3 тижні стануть вирішальними для української держави.

За його словами, окупанти докладуть максимальних зусиль, щоб отримати під контроль Маріуполь. Після цього вони можуть перебратися на схід України з метою захоплення східних українських військових підрозділів.

Як стверджує чиновник, в такій ситуації українським військам потрібно буде не допустити рух росіян і перевести боротьбу в наземне протистояння, де вони програють.

"Наше головне завдання - зупинити цей рух, не дати можливості їм це зробити і примушувати їх до важкої нав'язливої наземної боротьби, де вони програють", - додав Денисенко.

Також радник глави МВС підкреслив, що наразі для України вкрай важливо отримання допомоги від міжнародних партнерів стосовно протиповітряної оборони.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що переломний момент на війні на користь ЗСУ вже настав. Він вважає, що бойові дії стихнуть за 1,1-5 місяці.