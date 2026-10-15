'Жодної години тиші': РФ атакувала магазин на Одещині, Зеленський відреагував

Внаслідок ворожої атаки знову постраждали цивільні люди.

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Зеленський прокоментував постійні обстріли РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скріншот з відео

Що повідомив Зеленський:

На Одещині реактивний дрон РФ атакував магазин

Внаслідок атаки є поранені

РФ постійними ударами по Україні реагує на небезпечні сигнали США

Вдень 15 жовтня країна-агресор Росія атакувала реактивним "шахедом" звичайний магазин в Одеській області. Магазин частково зруйновано, пошкоджені автомобілі.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, троє людей отримали поранення. На місці працюють усі необхідні служби, надають допомогу постраждалим.

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Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Важливо, щоб партнери допомагали від цього захищатися. Фактично постійно під ударами житлові будинки, магазини, енергетика та інша критична інфраструктура. Жодної години тиші", - наголосив глава держави.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео наслідків удару РФ по магазину в Одеській області можна переглянути в каналі Главред за посиланням.

РФ показово відповідає на сигнали США

Зеленський зауважив, що продовження Росією кривавого терору є показовою реакцією на небезпечні сигнали американських чиновників щодо можливого подальшого зняття санкцій.

"Ці санкції накладались світом, Америкою, Європою, нашими партнерами. Санкції за агресію проти України, за війну проти нас. Нічого не змінилось, війна не зупинилась. Санкції не повинні бути зняті. Росія має закінчити різанину, яку сама розпочала й продовжує вже 1695 днів. Додаткові гроші для вбивств цьому не сприятимуть. Потрібна сила, і Америка сильніша, ніж російський терор", - додав президент.

Чи можуть США та РФ домовитися про послаблення санкцій - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, після ухвалення закону Грема повністю скасувати санкції без участі Конгресу вже не вдасться.

Тому кожне, навіть незначне послаблення, буде результатом тривалих переговорів із російською стороною та подальшого видавання відповідних ліцензій Мінфіном США. Чаленко переконаний, що диктатор РФ Володимир Путін не зможе чинити тиск на Дональда Трампа з метою скасування санкцій проти РФ.

Удари РФ по Одесі та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Одеську область у ніч на 5 жовтня. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.

Раніше, у ніч на 1 жовтня, стало відомо, що російська окупаційна армія атакувала Одесу. Під удар потрапив бізнес-центр. Постраждала одна людина - їй надали допомогу на місці.

Напередодні, 29 вересня, вісім осіб отримали поранення внаслідок російських ударів по Одеській області - вогонь охопив житлові будинки, виробниче підприємство та притулок для тварин.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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