Королівська родина проігнорувала ювілей Меган Маркл: названо причину

Коротко:
- Чому не привітали Маркл
- Як вона відзначила свій день народження
4 серпняМеган Маркл відзначила 45-річчя, проте Букінгемський палац та офіційні акаунти британської королівської сім'ї знову не привітали герцогиню Сассекську публічно.
Як повідомляє Page Six, таке рішення пов’язане не стільки з особистими стосунками, скільки з чинними правилами монархії.
За словами королівських експертів, після того як принц Гаррі та Меган Маркл у 2020 році відмовилися від обов’язків діючих членів королівської сім’ї, подружжя перестали включати до списку родичів, яких вітають офіційно. Згідно з чинним протоколом, публічні привітання оприлюднюються лише на адресу тих членів сім’ї, які продовжують виконувати королівські обов’язки.
При цьому відсутність повідомлення в соціальних мережах зовсім не означає повного ігнорування. Джерела не виключають, що король Карл III міг привітати невістку в приватному порядку - наприклад, надіслати листівку або невеликий подарунок через співробітників палацу.
А ось принц Вільям і Кейт Міддлтон, на думку експертів, навряд чи почали зв’язуватися з Меган на тлі конфлікту, що триває між двома сім’ями.
Сама герцогиня Сассекська відсвяткувала день народження в Каліфорнії. У соціальних мережах вона опублікувала чорно-білі фотографії, на яких стрибає в басейн з повітряними кульками, і подякувала підписникам за теплі побажання. За даними Page Six, свято пройшло в колі сім’ї та близьких друзів.
Як зазначає видання, Меган Маркл уже кілька років не отримує публічних привітань від британської королівської сім'ї - з того часу, як разом із принцом Гаррі переїхала до США й остаточно відмовилася від статусу діючого члена монархії.
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Про особу: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).
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