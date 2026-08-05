Королівська родина проігнорувала ювілей Меган Маркл: названо причину

Меган Маркл опублікувала чорно-білі фото зі святкування дня народження.

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Меган Маркл відсвяткувала 45-річчя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Коротко:

Чому не привітали Маркл

Як вона відзначила свій день народження

4 серпняМеган Маркл відзначила 45-річчя, проте Букінгемський палац та офіційні акаунти британської королівської сім'ї знову не привітали герцогиню Сассекську публічно.

Як повідомляє Page Six, таке рішення пов’язане не стільки з особистими стосунками, скільки з чинними правилами монархії.

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За словами королівських експертів, після того як принц Гаррі та Меган Маркл у 2020 році відмовилися від обов’язків діючих членів королівської сім’ї, подружжя перестали включати до списку родичів, яких вітають офіційно. Згідно з чинним протоколом, публічні привітання оприлюднюються лише на адресу тих членів сім’ї, які продовжують виконувати королівські обов’язки.

Меган Маркл показала доньку Лілібет / Фото Instagram/meghan

При цьому відсутність повідомлення в соціальних мережах зовсім не означає повного ігнорування. Джерела не виключають, що король Карл III міг привітати невістку в приватному порядку - наприклад, надіслати листівку або невеликий подарунок через співробітників палацу.

А ось принц Вільям і Кейт Міддлтон, на думку експертів, навряд чи почали зв’язуватися з Меган на тлі конфлікту, що триває між двома сім’ями.

Сама герцогиня Сассекська відсвяткувала день народження в Каліфорнії. У соціальних мережах вона опублікувала чорно-білі фотографії, на яких стрибає в басейн з повітряними кульками, і подякувала підписникам за теплі побажання. За даними Page Six, свято пройшло в колі сім’ї та близьких друзів.

Маркл відзначила 45 років / Фото Instagram/meghan

Як зазначає видання, Меган Маркл уже кілька років не отримує публічних привітань від британської королівської сім'ї - з того часу, як разом із принцом Гаррі переїхала до США й остаточно відмовилася від статусу діючого члена монархії.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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