Надважливе рішення про розвіддані та військові ліцензії: Зеленський здивував подробицями

Європейські партнери посилюють підтримку України та нададуть доступ до даних зі своїх супутників.

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Україна отримає розширений доступ до розвідданих / Колаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, завдяки європейським технологіям і супутникам. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Також Україні нададуть ліцензії на виробництво систем ППО, а ще партнери нададуть доступ до складів.

"Далі ми домовилися з деякими лідерами про наш доступ до їхніх складів із боєприпасами. Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони", - сказав Зеленський. відео дня

Крім цього Україна хоче отримати ліцензії на виробництво деяких видів артилерії. Також президент зазначив, що деякі партнери планують інвестувати у виробництво українських ракет і дронів.

Обмін розвідданими між США та Україною - головні новини

Як писав Главред, Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. За його словами, це також стосується і поставок озброєнь Україні. Як зазначив Реткліфф, він "з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру".

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що країна готова передати Києву свої розвіддані після припинення аналогічної допомоги з боку американської розвідки.

Видання Daily Mail писало, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією, отриманою від Вашингтона.

Міністр із міжурядових зв'язків Великої Британії Пет Макфадден заявив, що Велика Британія продовжує надавати Україні необхідну військову підтримку і ділитися розвідувальною інформацією, незважаючи на рішення США про припинення обміну даними.

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