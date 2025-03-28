Надважливе рішення про розвіддані та військові ліцензії: Зеленський здивував подробицями

Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, завдяки європейським технологіям і супутникам. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.
Також Україні нададуть ліцензії на виробництво систем ППО, а ще партнери нададуть доступ до складів.
"Далі ми домовилися з деякими лідерами про наш доступ до їхніх складів із боєприпасами. Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони", - сказав Зеленський.відео дня
Крім цього Україна хоче отримати ліцензії на виробництво деяких видів артилерії. Також президент зазначив, що деякі партнери планують інвестувати у виробництво українських ракет і дронів.
Обмін розвідданими між США та Україною - головні новини
Як писав Главред, Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. За його словами, це також стосується і поставок озброєнь Україні. Як зазначив Реткліфф, він "з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру".
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що країна готова передати Києву свої розвіддані після припинення аналогічної допомоги з боку американської розвідки.
Видання Daily Mail писало, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією, отриманою від Вашингтона.
Міністр із міжурядових зв'язків Великої Британії Пет Макфадден заявив, що Велика Британія продовжує надавати Україні необхідну військову підтримку і ділитися розвідувальною інформацією, незважаючи на рішення США про припинення обміну даними.
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