"Бліцкриг повністю провалився": експерт назвав головну мету Путіна в Україні

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Стратегічне завдання президента РФ Володимира Путіна в розв'язаній війні полягає в ліквідації українців і України як держави, заявив директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа.

В інтерв'ю Главреду він нагадав про те, що Путін планував буквально в 3-4 дні навіть без захоплення України змінити політичний режим і почати здійснювати демонтаж України.

"Але його бліцкриг повністю провалився - Росія вже, можна сказати, зазнала в ньому стратегічної поразки. Те, що відбувається зараз - це інерція бліцкригу Путіна, і він, хоч і розуміє свою помилку у військовому плані, не хоче її визнавати", - говорить експерт.

Він упевнений в тому, що фаза широкомасштабної російської агресії, яка почалася 24 лютого спрямована на максимально можливе знищення мирного населення.

"За даними ООН, мирних жителів вже загинуло значно більше, ніж представників сил оборони України - Нацполіції, Нацгвардії, ЗСУ, тероборони. Тому найближчим часом він буде робити те, що і зараз - нічні обстріли житлових районів, знищення мирного населення і, відповідно, спроби наступу і захоплення його військово-поліцейськими гібридними угрупованням якихось селищ, а фактично будь-яких населених пунктів, які можна захопити, щоб потім схилити військово-політичне керівництво України до капітуляції перед Росією", - додав Шуліпа.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін загрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо Україна продовжить чинити опір російському вторгненню.

Про це йдеться в доповіді розвідувального управління Міністерства оборони США.

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