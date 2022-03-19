"Путлер капут": у Мережі запустили флешмоб зі сценаріями страти Путіна

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У Мережі запустили флешмоб, в якому користувачам запропонували передбачити сценарій смерті президента РФ Володимира Путіна.

З відповідною ініціативою виступив український режисер Микита Лисков.

Він оголосив анімаційний флешмоб "Путлер, капут", присвячений можливим сценаріям загибелі президента Росії Володимира Путіна.

Режисер поділився планами монтажу роботи аніматорів та їх показу на міжнародному фестивалі.

За його словами, взяти участь у флешмобі можуть всі бажаючі.

На своїх сторінках у соцмережах режисер вже публікує анімації креативної страти президента країни-окупанта.

Нагадаємо, раніше в мережі опублікували саркастичний мультфільм про невдале вторгнення Росії в Україну.

Головними героями став господар Кремля Володимир Путін, глава Чечні Рамзан Кадиров і Олександр Лукашенко.