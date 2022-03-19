Крим - не частина Росії і відсутність єдності з лідером: психолог розібрала заяву Путіна

Виступ Путіна показав, що в РФ немає єдності народу - психологиня / Reuters

Під час промови президента Росії Володимира Путіна, яку він проголосив 18 березня на концерті в московських Лужниках, було три моменти, що насторожують. Він фактично визнав, що Крим для росіян - це "вони", а не "ми" і цинічно процитував слова Святого Письма, які більше підходять для України. Його промова показала, що у росіян немає єдності зі своїм лідером, як і нації. Про це заявила політична психологиня Світлана Чуніхіна.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала про те, що у своєму вступі глава РФ розмежував жителів окупованого Криму і росіян на "ми" і "вони".

"Привітаємо, каже, їх (кримчан) зі святом. Кримчани - це для росіян "вони", а не частина, "ми", - зазначила психологиня.

Крім того, вона вказала на цинічне цитування Путіним Святого Письма, де сказано про тих, хто віддає душу за своїх друзів.

"Процитував слова зі Святого Письма християнства "Немає більше любові, як якщо б хтось віддав душу свою за друзів своїх" (там ще про "наших хлопців", які своїм тілом прикривають від кулі інших "наших хлопців"). Ага-ага, душу й тіло ми положим, плагіат, однак", - зазначила психологиня.

Також вона акцентувала увагу на тому, що насправді у Росії немає єдності народу, про що казав глава Кремля. Радість публіки на стадіоні вийшла "асинхронною".

Зокрема, Путін декілька разів робив тривалу паузу, "щоб народ зрозумів, що настав час щось скандувати".

Психологиня вважає, що публіка в Лужниках була емоційно включеною, але єднання і розуміння заяв російського лідера не було.

"Тому що і нації як такої немає. Пу постарався. Анемає нації - немає і нацлідера. Хто там вигадав метафору про курку з відрубаною головою? Ось в точку", - підкреслила Світлана Чуніхіна.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ і Захід працюють над новою концепцією глобальної безпеки. За його словами, Путіна зупинить тільки сила, у той час, коли у НАТО такого потенціалу немає.