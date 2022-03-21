Без зустрічі з Путіним незрозуміло, на що готова РФ для припинення війни - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що без його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним неможливо зрозуміти, на що готова РФ, щоб зупинити війну.

Про це він заявив в інтерв'ю громадським мовникам. Відео опубліковано в Мережі.

За його словами, перш за все потрібно знайти формат, в якому мати розуміння в цілому, чи хоче Росія зупинити війну.

"Тому що, ми можемо до всього іншого навіть не дійти. Чи хоче вона в принципі і чи здатна вона це зробити. І якщо ми з вами зрозуміємо, що вона здатна це зробити, тому що у неї будуть проблеми через багато речей... Я вважаю, що до кінця цей момент без моєї зустрічі з президентом РФ в будь - якому форматі ви не зрозумієте реально до кінця, на що вони готові, щоб зупинити війну і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що можливі компроміси на переговорах між Україною і РФ вирішуватиме всеукраїнський референдум.

Йдеться про питання гарантій безпеки, і тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

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