Коли відбудеться зустріч Зеленського та Путіна: в Офісі президента пояснили ситуацію

Дати зустрічі Зеленського та Путіна наразі немає - Офіс президента / Колаж ВВС

Зустріч президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним є ключовою для закінчення бойових дій. Конкретної дати наразі немає. Передумови для проведення перемовин з'являться після того, як робочі групи передадуть керівникам держав попередні документи за домовленостями. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю BBC він розповів про те, що існує безліч держав, які зацікавлені в зустрічі Зеленського і Путіна з метою припинення військових дій. Про наближення перемовин можна буде говорити, коли завершує роботу групи і передадуть документи президентам.

"Коли робочі групи в рамках перемовному процесу будуть напрацьовані якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, це вже "Дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути", - сказав Подоляк.

Також він підкреслив, що сьогодні конкретної дати зустрічі Зеленського та Путіна немає.

Нагадаємо, раніше представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що головною метою Росії у війні з Україною залишається захоплення Києва, повалення Зеленського і встановлення в країні маріонеткового уряду.