"Ідея-фікс": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні проти України

Знищена техніка окупантів / Facebook / GeneralStaff.ua

Головною метою війни, розв'язаної президентом РФ Володимиром Путіним проти України є захоплення Києва, заявив народний депутат, представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський.

Путін хоче створити блокаду Києва і встановити там власний маріонетковий режим, підкреслив він в ефірі Каналу 24.

"Я не думаю, що ворог відмовився від своєї ідеї-фікс - взяття Києва. Для Путіна це головна мета. Успіхів на краю Києва ворог не має. Хоча розуміючи близькість до столиці тих позицій, які окупанти ще продовжують тимчасово займати, вони обстрілюють Київ. Зокрема, з артилерійських систем", - зазначив нардеп.

Веніславський додав, що ЗСУ роблять все можливе і навіть іноді неможливо, щоб усунути цю загрозу. Завдяки зусиллям української армії планам Путіна не судилося збутися.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив про те, що можливі компроміси на переговорах між Україною і РФ вирішуватиме всеукраїнський референдум.

Йдеться про питання гарантій безпеки, і тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

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