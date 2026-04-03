Столтенберг хотів 'здати' РФ країни Балтії і відмовив Україні у 'закритті неба' - мемуари

Столтенберг розглядав виведення сил НАТО зі східних регіонів.

Мемуари Столтенберга

Ключові тези:

Столтенберг говорив з Лавровим про створення так званої "буферної зони"

Він зберігав комунікацію з Росією навіть після 2014 року

Ексгенсек особисто відмовив Зеленському у "закритті неба" над Україною

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах оприлюднив факти секретних домовленостей з Росією. Зокрема, він розкрив зміст розмов з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Про це пише видання Baltic Sentinel з посиланням на мемуари.

Про що Столтенберг хотів домовитися з РФ

Як відомо з мемуарів, під час перемовин із Росією Столтенберг діяв без інформування найбільш уразливих союзників. Зокрема, восени 2021 року відбулася його зустріч із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, на якій вони обговорювати російську ініціативу щодо створення так званої "буферної зони".

Зазначається, що Польща та держави Балтії рішуче виступали проти будь-яких поступок Москві. Однак ексгенсек фактично проігнорував їхню позицію та розглядав можливість повернення системи безпеки до кордонів 1997 року, що означало б суттєве ослаблення обороноздатності східного флангу НАТО.

"Можливо, готовність Столтенберга у 2021 році запропонувати Лаврову обговорення виведення сил НАТО зі східних регіонів також пояснюється тим фактом, що Сполучені Штати невдовзі після цього публічно оголосили, що вони також готові обговорити розподіл сил. Цей початковий крок, можливо, був узгоджений між Генеральним секретарем та американцями. У будь-якому разі, це був вкрай незручний епізод для країн Балтії", - йдеться у статті.

Що цікаво, попри готовність до компромісів з боку Заходу, Кремль не погодився на такий варіант, адже прагнув не часткових домовленостей, а повного домінування в регіоні.

Водночас у своїх спогадах Столтенберг пояснює власний підхід до Росії впливом батька – Торвальда Столтенберга, колишнього міністра закордонних справ Норвегії, який навіть у часи холодної війни виступав за діалог із Москвою. Він також зазначає, що йому вдалося зберігати комунікацію з Росією навіть після анексії Криму у 2014 році.

Війна в Україні та "закриття неба"

Видання підкреслює, що у перші тижні повномасштабної війни Єнс Столтенберг не підтримав Володимира Зеленського.

Зокрема, у своїх мемуарах він описує, як відмовив українському президенту в критичний момент, коли той просив НАТО допомогти з протиповітряною обороною та запровадити "закриття неба" над Україною.

Крім того, мемуари підтверджують, що на Заході спочатку багато хто очікував швидкого падіння Києва. Але Столтенберг наголошує, що уже до 24 березня 2022 року, під час зустрічі лідерів НАТО в Брюсселі, стало очевидно, що Росії не вдасться здобути блискавичну перемогу.

Вихід США з НАТО і Дональд Трамп

Що цікаво, окрему частину мемуарів присвячено Дональду Трампу.

Зокрема, Столтенберг підтверджує, що загроза виходу США з НАТО була цілком реальною, адже команда Трампа серйозно розглядала такий сценарій, який міг поставити під загрозу існування Альянсу за дуже короткий час.

Однак він підкреслює, що виникла парадоксальна ситуація: попри такі ризики, саме за президентства Трампа американська військова присутність у Європі посилилася, а країни-союзники почали активніше інвестувати у власну оборону.

Вихід США з НАТО – думка експерта Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів заявив, що американський президент Дональд Трамп своїми заявами робить кроки до можливого політичного виходу США з НАТО. "Насправді Трамп і раніше хотів це зробити. І, відверто кажучи, європейці своєю неспроможністю значною мірою йому в цьому підіграли. Зараз він зосереджений на інших питаннях, але, думаю, до теми НАТО ще повернеться", - вважає він.

Про персону: Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року по 2024 роки - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

