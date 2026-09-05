Деякі товари можуть надовго зникнути з продажу: економіст попередив українців

Через російські атаки українцям варто запастися певними категоріями товарів.

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Експерт назвав товари, які можуть стати дефіцитними / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Кущ:

Дефіциту продуктів в Україні не буде

У супермаркети будуть завозити продовольство

Специфічними товарами краще запастися

Масового дефіциту продуктів в Україні не існує і не буде у найближчий час. Але можливі певні проблеми з товарами для людей зі специфічними потребами. Про це в етері проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

За його словами, торговельні мережі знайдуть можливості, щоб завозити продукти харчування. Але з дефіцитними товарами та ліками ситуація може змінитися.

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"Якщо ви користуєтесь якимись дефіцитними ліками чи товарами, у вас є специфічні потреби - цим запасайтеся", - наголосив фінансовий аналітик.

Мова йде про спеціальні препарати, краплі для очей чи серця, ліки для людей із діабетом або судинними захворюваннями, а також специфічні харчові добавки.

Які запаси радять зробити українцям

Главред писав, що за словами голови Держпродспоживслужби у Києві Анатолія Катеренчука, українцям варто сформувати вдома недоторканний запас питної води та базових продуктів харчування з розрахунку на 7-12 діб.

Продуктові запаси необхідні через ризик ворожих ударів по логістичних складах і критичній інфраструктурі. Але при цьому не потрібно хаотично і панічно закуповувати продукти на місяць і більше.

Удари по продовольчих складах України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українцям не потрібно закуповувати продукти на місяць наперед через російські удари по продовольчих складах, однак запас харчів приблизно на тиждень мати варто.

Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці. Значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%.

Напередодні повідомлялося, що російські війська перейшли до нової тактики цілеспрямованого економічного та психологічного тиску на столицю України. Останніми днями головним вектором масованих атак дронами на Київщину стало свідоме знищення цивільної інфраструктури - складських комплексів, розподільчих центрів та великих логістичних вузлів провідних торговельних мереж.

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Про персону: Олексій Кущ Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

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