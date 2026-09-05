Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Деякі товари можуть надовго зникнути з продажу: економіст попередив українців

Анна Косик
5 вересня 2026, 15:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Через російські атаки українцям варто запастися певними категоріями товарів.
Деякі товари можуть надовго зникнути з продажу: економіст попередив українців
Експерт назвав товари, які можуть стати дефіцитними / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Кущ:

  • Дефіциту продуктів в Україні не буде
  • У супермаркети будуть завозити продовольство
  • Специфічними товарами краще запастися

Масового дефіциту продуктів в Україні не існує і не буде у найближчий час. Але можливі певні проблеми з товарами для людей зі специфічними потребами. Про це в етері проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

За його словами, торговельні мережі знайдуть можливості, щоб завозити продукти харчування. Але з дефіцитними товарами та ліками ситуація може змінитися.

відео дня

"Якщо ви користуєтесь якимись дефіцитними ліками чи товарами, у вас є специфічні потреби - цим запасайтеся", - наголосив фінансовий аналітик.

Мова йде про спеціальні препарати, краплі для очей чи серця, ліки для людей із діабетом або судинними захворюваннями, а також специфічні харчові добавки.

Які запаси радять зробити українцям

Главред писав, що за словами голови Держпродспоживслужби у Києві Анатолія Катеренчука, українцям варто сформувати вдома недоторканний запас питної води та базових продуктів харчування з розрахунку на 7-12 діб.

Продуктові запаси необхідні через ризик ворожих ударів по логістичних складах і критичній інфраструктурі. Але при цьому не потрібно хаотично і панічно закуповувати продукти на місяць і більше.

Удари по продовольчих складах України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українцям не потрібно закуповувати продукти на місяць наперед через російські удари по продовольчих складах, однак запас харчів приблизно на тиждень мати варто.

Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці. Значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%.

Напередодні повідомлялося, що російські війська перейшли до нової тактики цілеспрямованого економічного та психологічного тиску на столицю України. Останніми днями головним вектором масованих атак дронами на Київщину стало свідоме знищення цивільної інфраструктури - складських комплексів, розподільчих центрів та великих логістичних вузлів провідних торговельних мереж.

Інші новини:

Про персону: Олексій Кущ

Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні продукти харчування новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реактивні БпЛА атакували захід України: гриміли вибухи, є руйнування

Реактивні БпЛА атакували захід України: гриміли вибухи, є руйнування

17:13Україна
Реактивних перехоплювачів дронів Shahed поки що не буде: Ігнат назвав причину

Реактивних перехоплювачів дронів Shahed поки що не буде: Ігнат назвав причину

16:28Україна
"Балтія за 3 дні": "Мадяр" попередив НАТО про небезпечний план Путіна

"Балтія за 3 дні": "Мадяр" попередив НАТО про небезпечний план Путіна

16:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

Насувається похолодання та штормовий вітер: погода в Україні різко зміниться

Насувається похолодання та штормовий вітер: погода в Україні різко зміниться

Город у вересні оживає: 9 овочів, які дадуть великий урожай восени, що посадити

Город у вересні оживає: 9 овочів, які дадуть великий урожай восени, що посадити

Останні новини

17:18

Гороскоп на тиждень 7–13 вересня: Ракам — розмови, а Терезам — лідерство

17:13

Реактивні БпЛА атакували захід України: гриміли вибухи, є руйнування

17:09

Часто збивають з пантелику - яка різниця між can і could в англійській мові

16:56

Правильне зберігання насіннєвої картоплі: як уникнути гнилі та паростків

16:31

Тест на уважність: потрібно знайти кролика серед котів за 5 секунд

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
16:28

Віктор Бронюк не зміг вийти на сцену через раптову хворобу — деталі

16:28

Реактивних перехоплювачів дронів Shahed поки що не буде: Ігнат назвав причину

16:16

Рушники більше не будуть пахнути сирістю: як правильно їх прати

16:16

Заборонені дерева в Україні — за висадку яких порід загрожує штраф

Реклама
16:00

"Балтія за 3 дні": "Мадяр" попередив НАТО про небезпечний план Путіна

15:52

Ідеальна клумба для тюльпанів: 3 найкращі локації для висаджування восени

15:41

Пʼять модних трендів повертаються щовосени: що обрати для базового гардеробаВідео

15:39

Деякі товари можуть надовго зникнути з продажу: економіст попередив українців

15:39

Путін наказав припинити удари по Києву: у Кремлі розкрили причину і терміни

15:15

Жовтий наліт на тарілках зникне без сліду: допоможе копійчаний засібВідео

15:15

Схованка для проблеми — 3 куточки в домі, де віник забирає здоров’я

15:11

Гороскоп на завтра, 6 вересня: Дівам - розчарування, Стрільцям - зміни

14:59

Експерт про удари по будівлі СБУ: Служба і Поклад - ключові вороги для рф

14:20

Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню

14:17

Виноград не псується впродовж місяця: простий лайфхак для зберігання ягід

Реклама
14:13

Вичищати батареї треба вже: як позбутися пилу у важкодоступних місцях

13:59

Олександр Пономарьов вперше зробив зізнання про нову дружину: "Мене ревнували"

13:58

Посадовець ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ викрило схемуФото

13:21

Як розгладити тюль за хвилину без праски - крутий лайфхак

13:16

Цікава головоломка із сірниками: дорослі ламають голову, а діти розв’язуютьВідео

13:09

В Україні може з’явитися новий вид відстрочки від мобілізації: кого торкнеться

12:51

Донесли особисто Путіну: в ОП розповіли деталі пропозиції щодо припинення вогню

12:46

Сергій Танчинець повідомив про важливу подію та публічно звернувся до дружини

12:28

В Україні обвалилися ціни на популярний овоч: скільки він тепер коштує

12:23

РФ вперше за довгий час завдала удару по аеропортах: Зеленський розкрив деталіФото

12:04

Українців обурило безкоштовне шкільне харчування для дітей: що сталося

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 6 вересня: Драконам — контроль, Бикам — негаразди

11:55

Які квіти посадити у вересні: перелік найкращих багаторічних рослин

11:50

Якою рідиною не можна протирати екран телефону: пошкодить покриття

11:30

Рецепт шикарного салату "Крабова ніжність" - готується 10 хвилин

11:07

"Режим тиші" на фронті не спрацював: у Генштабі назвали причину

11:00

РФ різко посилила удари після візиту глави ЦРУ до Москви: що задумав Путін

10:50

"Дала зрозуміти відразу": чоловік Денисенко розкрив, коли почався їхній роман

10:11

Насувається похолодання та штормовий вітер: погода в Україні різко зміниться

09:58

"Сильний крок": Дмитро Комаров вперше за довгий час з'явився на людях

Реклама
09:57

Кремль зірвав перемир’я у повітрі: РФ цинічно відреагувала на ініціативу Києва

09:24

РФ хоче зірвати візит представників Трампа до Києва: у ISW назвали причину

08:54

Віткофф і Кушнер вирушають до Путіна: чи варто очікувати прориву від переговорів — Bloomberg

08:46

Масований удар по Київщині: горіли склади, пошкоджено 9-поверхівкуФото

08:10

Путін розпочав нову ескалацію: Невзлін попередив, що чекає на УкраїнуПогляд

07:55

РФ завдала удару по трьох регіонах України, є загиблі та постраждалі: що відомоФото

05:31

Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

05:00

Гроші, удача та хороші новини: на трьох знаків зодіаку чекають особливі зміни

04:32

Город у вересні оживає: 9 овочів, які дадуть великий урожай восени, що посадитиВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти