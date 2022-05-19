Абетка Донбасу: рашисти переучують вчителів за "стандартами РФ"

Рашисти насаджують в школах" стандарти рф " / t.me/denisovaombudsman

Рашисти насаджують в українських школах на тимчасово окупованих територіях викладання за "стандартами РФ", повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Twitter.

"Близько 3,5 тисяч вчителів з цих установ вже проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово окупованих територіях", - написала Денісова в Telegram.

Також вона зазначила, що акт примусу до навчання та втручання в освітній процес є прямим порушенням права на культурну та національну ідентичність, гарантовану статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно Женевською конвенцією.

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"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень прав дитини в Україні", - написала Денисова.

Війна Росії проти України

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що армія РФ на всіх фронтах поступово переходить до оборонних дій. Окупанти намагаються зайняти такі позиції, на яких буде легше оборонятися. Спроби наступу фіксуються тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може здобути перемогу на війні проти Росії. В організації кажуть, що ЗСУ вже вдалося переломити хід подій у боях з російськими військами. Тому у Києва може з'явитися можливість повернути окуповані Крим і Донбас.

Експерти Інституту досліджень війни в США вважають, що війська Росії, ймовірно, спробують утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області. Мета-зберегти лінії забезпечення. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі на Ізюмському напрямку. Згодом росіяни можуть вивести свої сили з регіону, а ЗСУ піти в контрнаступ під Ізюмом.

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