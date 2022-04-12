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Рашисти потрапили в пастку: ЗСУ спалили колону Кантемирівської дивізії та захопили парадний танк

12 квітня 2022, 17:59

Українські захисники зуміли захопити в справному стані російський сучасний танк Т-80.

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У Харківській області бійці Збройних сил України знищили колону танків російських окупантів, що перегрупувалася і готувала наступ на Ізюмському напрямку.

Як розповів військкор Юрій Бутусов, українські захисники зуміли захопити в справному стані російський сучасний танк Т-80.

За словами Бутусова, колона "парадної" Кантемирівської танкової армії РФ потрапила в засідку українських воїнів завдяки інформації кремлівських пропагандистів про маршрут руху бронетехніки, яка була опублікована в Мережі.

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/ Скріншот

"Російський командирський танк Т-80 зі складу 4-ї гвардійської танкової Кантемирівської дивізії, який був у колоні, що наступала на Ізюмський напрямок, і яку продемонстрували російські пропагандисти, захоплений у бою українськими воїнами. Танк газотурбінний в ідеальному стані, очевидно, бере участь в традиційних парадах на 9 травня в Москві. Пофарбовані катки, Червона зірка, все ретельно доглянуто. Приємно, коли Путін постачає Збройним силам якісну бойову техніку, яка буде бити російських окупантів", - додав Бутусов.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Кантемировская Юрій Бутусов війна Росії та України
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