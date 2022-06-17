"20 тисяч загиблих": у Маріуполі окупанти святкували та волали пісні в караоке

Бійці "ДНР" приїхали до напівзруйнованого Маріуполя і співали пісні в караоке.
До напівзруйнованого Маріуполя приїхали бійці "ДНР", вони волали в караоке патріотичні пісні про Донбас. У них свято - 20 тисяч осіб загинуло, повідомив журналіст Денис Казанський у Twitter.
У напівзруйнованому Маріуполі якісь поїхали ДНРівці кричать в караоке патріотичні пісні про Донбас. У них свято - 20 тисяч людей загинуло.- Денис Казанський (@den_kazansky) June 17, 2022
Кромішнє пиздець pic.twitter.com/y4pXVINZve
Ситуація в Маріуполі
У Маріупольській міській раді повідомляли, що Росія в Маріупольському районі заарештовує і розстрілює українських волонтерів і чиновників. Вони відмовилися від роботи з колаборантами та окупаційною владою.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що так званий "суд "ДНР" "засудив" до 10-річного ув'язнення одного з керівників приазовських селищ. Мінімум один державний службовець страчений.
У в'язниці в Оленівці перебуває десятки волонтерів. Вони в березні-квітні допомагали в евакуації з Маріуполя і доставці їжі і води в захоплене місто.
Градоначальник Маріуполя Бойченко також розповів, що депутати від ОПЗЖ передавали Росії інформацію про місцезнаходження критичної інфраструктури міста. За його словами, росіяни знали, куди саме стріляти – було багато зрадників, які надавали координати.
Під удари російських військ потрапили Джерела живлення, точки водопостачання, лінії зв'язку і склади з продуктами і ліками.
Інформатори від проросійської ОПЗЖ, підкреслив Вадим Бойченко, після окупації Маріуполя стали керувати захопленим містом.
Читайте також:
- Україна отримає зброю Заходу, після чого поверне Херсон, Маріуполь, Донбас і Крим – Резніков
- Це концтабір: у Маріуполі встановили принизливі "пункти миття" і забороняють українську мову
- Людей били і катували струмом: українці розповіли про жахи російської" фільтрації " в Маріуполі