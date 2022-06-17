"20 тисяч загиблих": у Маріуполі окупанти святкували та волали пісні в караоке

Вояки з "ДНР" кричать караоке в Маріуполі / фото Twitter

До напівзруйнованого Маріуполя приїхали бійці "ДНР", вони волали в караоке патріотичні пісні про Донбас. У них свято - 20 тисяч осіб загинуло, повідомив журналіст Денис Казанський у Twitter.

У напівзруйнованому Маріуполі якісь поїхали ДНРівці кричать в караоке патріотичні пісні про Донбас. У них свято - 20 тисяч людей загинуло.



Кромішнє пиздець pic.twitter.com/y4pXVINZve - Денис Казанський (@den_kazansky) June 17, 2022

Ситуація в Маріуполі

У Маріупольській міській раді повідомляли, що Росія в Маріупольському районі заарештовує і розстрілює українських волонтерів і чиновників. Вони відмовилися від роботи з колаборантами та окупаційною владою.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що так званий "суд "ДНР" "засудив" до 10-річного ув'язнення одного з керівників приазовських селищ. Мінімум один державний службовець страчений.

У в'язниці в Оленівці перебуває десятки волонтерів. Вони в березні-квітні допомагали в евакуації з Маріуполя і доставці їжі і води в захоплене місто.

Градоначальник Маріуполя Бойченко також розповів, що депутати від ОПЗЖ передавали Росії інформацію про місцезнаходження критичної інфраструктури міста. За його словами, росіяни знали, куди саме стріляти – було багато зрадників, які надавали координати.

Під удари російських військ потрапили Джерела живлення, точки водопостачання, лінії зв'язку і склади з продуктами і ліками.

Інформатори від проросійської ОПЗЖ, підкреслив Вадим Бойченко, після окупації Маріуполя стали керувати захопленим містом.

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