'Звільняємо всіх обласних 'воєнкомів': Зеленський провів спецзасідання РНБО

Зеленський повідомив про ухвалені рішення та про зміни в обласних "військкоматах".

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Президент провів засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Володимир Зеленський наголосив, що основним питанням засідання була перевірка військкових комісаріатів, повідомив про це у своєму Telegram.

"Одне питання ключове: результати перевірки "військкоматів". Доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів", 33 підозри", - зазначив президент.

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Зеленський повідомив про ухвалені рішення та про зміни в обласних "військкоматах".

"Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни - це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування", - наголосив президент України.

Реалізувати це рішення доручили Головнокомандувачу Валерію Залужному. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ.

Через два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання.

Зеленський повідомив про рішення РНБО / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як Зеленський провів нараду РНБО:

Нагадаємо, що навколо одеського військкома розгорівся скандал, у ЗСУ відреагували. Була призначена перевірка, на час якої військкома усунули від виконання службових обов’язків. Військкома підозрюють у тому, що він міг брати хабарі за "білі квитки" для призовників.

Зеленський доручив Залужному замінити воєнкомів на бійців ЗСУ. Володимир Зеленський дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному, заявив глава Міноборони України.

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