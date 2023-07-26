'Крим звільнять швидше': експерт розкрив етапи закінчення війни

Найскладнішим етапом буде саме звільнення Донецької та Луганської областей, вважає військовий оглядач.

https://glavred.net/ukraine/zvilnennya-krimu-bude-ranishe-ekspert-rozkriv-etapi-zakinchennya-viyni-10488502.html Посилання скопійоване

Коваленко розповів, що Крим деокупують раніше, ніж Донеччину / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що етапи закінчення війни в Україні - це, насамперед, звільнення материкового півдня України, тобто Запорізької області та лівобережної Херсонщини.

"Скільки це займе часу - це вже інше питання. Найскладнішим етапом буде саме звільнення Донецької та Луганської областей. І мені здається, що саме звільнення Криму відбудеться набагато раніше, ніж буде звільнено Донецьку та Луганську області", - спрогнозував Коваленко.

В інтерв'ю для ТСН він пояснив, що Донецька та Луганська області мають спільний кордон з Росією, тому там є постійна логістика. Навіть якщо Збройні сили України зможуть обрізати її, також існує проблема з лінією оборони, додає Коваленко. Там буде дуже важко українським військовим, адже вона будувалася окупантами ще від 2014 року.

відео дня

Коваленко зазначає, що ситуація на фронті може докорінно змінитися будь-якої миті. За його словами, Україна може мати якусь досить потужну перевагу над ворогом. Так само ситуація може змінитися не на нашу користь.

"Я не бачу якихось передумов, щоб ситуація змінилася саме не на нашу користь. І з цього роблю висновки, що будь-які прогнози, зокрема мої, вони не є фундаментальними. В них немає основи, бо зона бойових дій, і це вже доведено цими 1,5 роками активних бойових дій під час повномасштабного вторгнення, все може змінюватись непередбачувано, будь-якої миті. Тому є ось такі вірогідності, що сценарії навіть будуть різні. Але, на мій погляд, материковий південь, тимчасового окупований півострів Крим, Донеччина та Луганщина - ось етапи закінчення війни та звільнення наших територій", - додає військовий оглядач.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ пішли вперед і вибили росіян з Андріївки. В окупантів вже зовсім немає зверхності і вони дуже добре готуються та заміновують позиції, повідомив Сергій Череватий.

ЗСУ потужно накривають окупантів навколо Бахмута. ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів надану нам партнерами і роблять це ефективно, додав Сергій Череватий - речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Експерт назвав три сценарії завершення війни. Олександр Мусієнко назвав три сценарії завершення війни в Україні. За одним із сценаріїв, війна може затягнутися і ми будемо мати заморожений конфлікт, вважає Мусієнко.

Більше цікавих новин: