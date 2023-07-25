'У ворога зовсім немає переваги': ЗСУ пішли вперед і вибили росіян з Андріївки

В окупантів вже зовсім немає зверхності і вони дуже добре готуються та заміновують позиції, повідомив Сергій Череватий.

https://glavred.net/ukraine/zsu-vibili-rosiyan-z-andrijivki-cherevatiy-rozkriv-pro-plani-otochiti-voroga-u-bahmuti-10488220.html Посилання скопійоване

ЗСУ вибили окупантів з Андріївки / колає: Главред, фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ вибили росіян з Андріївки Донецької області.

"Андріївка, як і будь-які інші населені пункти навколо Бахмута, дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога", - про це 25 липня розповів Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він також пояснив, що у ворога вже зовсім немає зверхності, окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.

відео дня

"Зокрема, як проходити мінні поля, протитанкові рови, використовуючи надані німецькі Biber (містоукладач)", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ пішли вперед і прорвалися на Бердянському напрямку. Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові здобули частковий успіх та просунулись від 350 м до 1,4 км на Бердянському напрямку.

Сергій Череватий повідомив, що ворога вибили під Бахмутом. Росіяни продовжують чинити потужний опір. Окупанти 318 разів били по українських позиціях зі ствольної артилерії та РСЗВ, здійснили 3 авіанальоти.

У Генштабі повідомили, що ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі. Підрозділи Збройних сил України провели успішні наступальні дії в районі Старомайорського Донецької області.

Більше цікавих новин: