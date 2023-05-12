Звання Героя України присвоюватимуть по-новому: Зеленський вніс зміни

Володимир Зеленський вніс зміни до до Статуту звання Герой України.

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В Україні змінять процедуру присвоєння звання Герой України / колаж Главред, фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вніс корективи до Статуту звання Герой України. Згідно зі змінами попередній розгляд подань про присвоєння найвищого державного звання здійснюватиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при президентові.

Зеленський постановив, щоб кожен геройський вчинок громадян, які брали участь в обороні України, не залишився без уваги, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні. Зміни до Статуту внесли сьогодні, 12 травня, повідомляється на сайті Президента.

"Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу, - наголосив Зеленський".

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"Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російський загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв", – додав президент.

Експертна група

Згідно з указом Президента, при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України утворюється експертна група, яка формується з представників Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Офісу Президента України.

Якщо попередній розгляд подань про відзначення державними нагородами здійснює експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, то матеріали вносяться на розгляд цієї Комісії разом із висновком групи.

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