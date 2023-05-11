У США заявили про '300 тисяч загиблих українських військових': Подоляк спростував

Михайло Подоляк заперечив заяву американського політика про втрати України.

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У США заявили про 300 тисяч загиблих українців / колаж Главред: фото: ОПУ, УНІАН

Американський політик Роберт Кеннеді-молодший, який є кандидатом у президенти США, повідомив про загибель "300 тисяч українських військових та 40 тисяч мирних жителів". В Офісі президента відреагували на таку заяву і назвали її "цинічною та маніпулятивною".

Такими заяви американський політик хоче привернути до своєї особистості увагу у США та світі, пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час ефіру телемарафону.

"Перше – він немає доступу до інформації об'єктивної, це виключно спекулятивна інформація для сприйняття внутрішнім ринком – в них йде політичний процес", – зазначив Подоляк.

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Подоляк наголосив, що Роберт Кеннеді немає жодного розуміння про війну в Україні, тим паче про втрати армії. Однак він передбачає, що така тема може викликати певний резонанс у світі.

"Це особливість демократичних країн, коли люди розуміють, що це актуальна тема і, не маючи аналітичних матеріалів, вони дозволяють собі коментувати ті чи інші події, аби це викликало певний резонанс, але до реальності ці заяви не мають жодного стосунку", – додав радник.

Заява Роберта Кеннеді-молодшого про "втрати української армії"

Таку заяву Роберт Кеннеді-молодший зробив в ефірі телеканалу Fox News. Він зазначив, що нібито на війні вбили "300 тисяч військових". У цьому він звинуватив не російського диктатора Путіна, а нинішнього президента Америки Джо Байдена. Звідки він взяв такі цифри, він не пояснив.

"Ми вбили 300 тисяч українських військовослужбовців і 40 тисяч мирних жителів у геополітичних махінаціях неоконсерваторів – у нашій власній змові, щоб спробувати позбутися Путіна і виснажити російську армію", - сказав політик.

Втрати на війні

Нагадаємо, що Зеленський відверто розповів, чи фіксуються втрати української армії. Командування розуміє втрати власної армії у війні. Водночас Київ і надалі буде приховувати цю інформацію від громадськості.

Росія заявила про "ліквідацію військового командування України". Ганна Маляр спростувала заяви пропагандистів та наголосила, що таким чином країна-агресор хоче підняти бойовий дух окупантів.

В Міноборони України розповіли про втрати армії на війні. Під час боїв на Сході бувають дні, коли Росія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.

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