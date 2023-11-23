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ЗСУ вперше знищили рідкісну танкетку РФ: у росіян таких 14 штук

Яна Ставська
23 листопада 2023, 03:18
Росіяни адаптували машину для військових потреб. Зокрема, транспорт може використовуватися для евакуації поранених.
ЗСУ вперше знищили рідкісну танкетку РФ: у росіян таких 14 штук
Росіяни продовжують втрачати новітню техніку / Колаж Главреда. Фото: t.me/lost_warinua

Українські військові уперше протягом повномасштабного вторгнення РФ знищили гусеничний легкоброньований всюдихід "Пластун-СН" противника, що підтверджують аналітики Defense Express.

"Пластун-СН" потрапив у російське військо зовсім недавно, зауважують експерти. Наприкінці жовтня Міноборони РФ повідомило про передачу першу партію машин у кількості 14 одиниць із загальної замовленої партії у 50 всюдиходів.

Що таке "Пластун-СН" - характеристики

  • маса - 3,8 тонни;
  • ширина гусениці - 500 мм;
  • кліренс - 500 мм;
  • крейсерська швидкість - 30 км/год;
  • максимальна швидкість - 50 км/год;
  • десант - до 8 осіб під час руху на суші та до 6 осіб під час подолання водних перешкод.

"Пластун-СН" базується на одноіменному цивільному всюдиході "Пластун", який окупанти адаптують для військових потреб. Також машина може використовуватися для евакуації поранених тощо.

відео дня

Втрати Росії

Напередодні пул російських "воєнкорів" підтвердив потужний удар ЗСУ по скупченню 810 бригади морської піхоти на лінії фронту. Раніше українські військові назвали атаку на окупантів "ударом помсти" за приліт по артилеристах 128 бригади ЗСУ.

Удар, за словами "воєнкорів" РФ, припав 19 листопада - у День ракетних військ і артилерії РФ. Російські командири того дня зібрали особовий склад на святковий концерт у Старобешівському районі Донецької області.

Але відзначилися і самі росіяни. Главред писав, як російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих в район Кринків Херсонської області. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто кинули ключові позиції і втекли.

Кількома днями раніше екс-польовий командир терористів "ДНР" Володимир Новіков на прізвисько "Алабай" зізнався, що група українських військових вночі в Запорізькій області захопила цілу базу з окупантами і ліквідувала усіх ворожих солдатів.

Понад те, до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантах під час підготовки до передислокації полку.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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