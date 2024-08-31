ЗСУ відтіснили ворога і звільнили нові території: Жорін розкрив успіхи на Харківщині

В Харківській області українські воїни здійснюють стабілізаціні дії, розповів заступник командира 3 ОШБр.

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Українські захисники закріплюються на звільнених територіях Харківської області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України

Українські військові успішно відтіснили окупантів з території Харківської області. На цьому напрямку тривають стабілізаційні дії. Про це заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"На Харківському напрямку, в зоні відповідальності нашої Третьої штурмової зараз тривають стабілізаційні дії", - повідомив він.

Жорін пояснив, що після успішних штурмів і звільнення територій українським захисникам необхідно закріпитися на нових позиціях.

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"При цьому росіяни постійно намагаються повернути втрачені позиції та кидають на це все нові й нові ресурси. Які ми успішно стираємо", - додав військовий.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Ситуація у Харківській області - головне

Як раніше повідомляв Главред, росіяни відвели частину військ з Харківського на Курський напрямок, розповів Віталій Саранцев. Окупанти продовжують окопуватися на півночі Харківщини, проте їхня активність знизилася.

Водночас ЗСУ поступово витісняють окупантів із Харківської області, сказав президент Володимир Зеленський. Ворог не зможе захопити ні Харків, ні Україну.

Також тривають запеклі бої проти російських окупантів у районі села Глибоке, повідомив заступник командира батальйону ударник БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич. ЗСУ працюють над деокупацією цього населеного пункту. Ініціатива на боці українських військ, проте ворог уперто захищається, використовуючи всі наявні ресурси.

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