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ЗСУ буде важче прорвати другу лінію оборони росіян: Коваленко назвав проблему

Альона Вороніна
4 вересня 2023, 12:34 оновлено 4 вересня, 12:37
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Захисники України уже подолали першу лінію оборони ворога, але на другій вони зіткнуться з купою "заліза". Окупанти наставили там танків, БТР, БМП й артилерії.
Украинские военные, Александр Коваленко
Другу лінію оборони росіян буде важче прорвати, каже Коваленко/ колаж: Главред, фото: 36 ОМБП ім. контр-адмірала Михайла Бєлінського, ОПБР ім. гетьмана Богдана Хмельницького, Facebook

Українські військові досягли прогресу у контрнаступі в Запорізькій області, прорвавши "лінію Суровікіна", яку окупанти створювали кілька місяців і називали майже неприступною. Але далі захисникам України доведеться зіткнутися з другою лінією оборони російської окупаційної армії, яка суттєво відрізняється від першої.

На другій оборонній лінії російські загарбники наставили купу "заліза" – танків, БТР, БМП й артилерії. Про це розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пише "Обозреватель".

За словами Коваленка, українські військові зараз наступають не широким фронтом, проте у минулі дні навіть західні військові експерти визнали збільшення їхніх темпів просування.

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Військовий експерт зазначив, що окупанти покладали великі надії саме на першу лінію оборони.

"Сили оборони дійсно прорвали цей рубіж і просуваються до Новопрокопівки та Вербового, тобто вглиб плацдарму ворога, який він створив після втечі з Роботиного", – розповів Коваленко.

Також він пояснив, що у "лінії Суровікіна" важлива її глибина, а не протяжність. Зараз українські військові наступають не широким фронтом, а проривають рубежі загарбників на окремих ділянках.

"Наприклад, біля Вербового протяжність становить близько 2 км. Водночас ці оборонні райони неоднорідні, а тому їх можна обійти кількома напрямками. Село Новопрокопівка – там дещо інша ситуація, адже щільність оборонних ліній значно більша", – сказав військовий експерт.

Чим 2-га лінія оборони росіян відрізняється від 1-ї

Коваленко пояснив, що друга лінія оборони загарбників має іншу специфіку, ніж перша. Якщо на першій були суцільні мінні поля, то на другій стоять щільні протитанкові споруди, також вона має значну механізовану складову. Загарбники на другій лінії наставили багато "заліза" – танків, БТР, БМП й артилерії.

Якщо раніше потрібно було вирішувати проблему з мінними полями, то тепер із "залізом" окупантів, каже експерт.

Проте, за його словами, Сили оборони уже активно знищують техніку противника. Наприклад, згідно зі статистикою втрат російських окупантів в Україні, у серпні українські військові встановили абсолютний рекорд зі знищеної російської артилерії – 691 одиниця.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні

У Міноборони повідомили про новий успіх ЗСУ на півдні – вибили ворога і закріплюються на двох напрямках. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Вона уточнила, що за останні кілька днів в ході ведення цих наступальних операцій були успіхи в районі Новоданилівки і Новопрокопівки.

Американське видання The New York Times зазначає, що ЗСУ можуть взяти Токмак в кільце та перемолотити окупантів. Недавніми боями українські війська перевершили очікування. Вони займають панівні висоти і в декількох місцях долають основну лінію оборони росіян.

У ЗСУ розповіли, як відправили на дно катер з окупантами. Загарбники відібрали човен у цивільних. Українські військові засікли переміщення окупантів на такому плавзасобі і знищили їх.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Олександр Коваленко контрнаступ ЗСУ
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