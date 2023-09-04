"Втопити весь ЧФ": у ВМС України натякнули на нові удари по Кримському мосту

РФ охороняє Кримський міст дуже щільно, задіяно понад 10 одиниць корабельного складу.

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Кримському мосту загрожує нова небезпека / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Перешкоди на шляху до незаконно зведеного Кримському мосту, зокрема, "морський паркан" за допомогою затоплених барж, які зводять окупанти, не стануть перешкодою для Сил оборони України.

"Немає такого паркану, якого ми не подолаємо. Якщо вже почали топити баржі, то ідеальним варіантом буде втопити Чорноморський флот відповідно до традицій російського Імперського флоту", - підкреслив спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, окупанти охороняють Кримський міст дуже щільно, задіяно понад 10 одиниць корабельного складу прикордонної служби. Як правило, це 5-6 кораблів і 5-6 катерів.

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"Вони відправляють бонові загородження. В принципі, при будь-якій тривозі вони перекривають цей міст, досить ретельно оглядають весь транспорт. Тому там періодично відбуваються затори, працює залізнична гілка", - додав Плетенчук.

Раніше експерт сказав, чим можуть вдарити по Кримському мосту. Модернізована українська ракета Нептун отримала систему наведення, аналогічну Storm Shadow або Scalp, сказав авіаційний експерт Валерій Романенко.

Нагадаємо, раніше у РФ поскаржилися, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст. Рух автотранспорту по Кримському мосту з 00:00 2 вересня було тимчасово перекрито.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна уразила ворожу ціль на дальності понад 700 кілометрів, застосувавши вітчизняну далекобійну зброю. Ймовірно, глава держави мав на увазі удар по аеродрому в Пскові на території Росії.

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