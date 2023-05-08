Знищили всю гуманітарку: росіяни запустили ракети у склад Червоного Хреста в Одесі

Пожежа від ракетного удару окупантів повністю знищила гуманітарну допомогу, що була на складах.

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Росіяни знищили склад Червоного Хреста / колаж Главред: фото: redcross.org.ua

Країна-окупант Росія обстріляла Одещину у неділю, 7 травня. Зруйновані склади із гуманітарною допомогою Червоного Хреста.

"Внаслідок ракетного удару по Одещині 7 травня 2023 року повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000кв.м. Пожежа повністю знищила гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі", - повідомили у пресслужбі українського Червоного Хреста.

На момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було.

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Згоріли склади Червоного Хреста в Одесі/ фото: redcross.org.ua

Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України наразі призупинили. Також відомо, що на Миколаївщині пошкоджень зазнав мобільний шпиталь товариства.

На Миколаївщині окупанти пошкодили мобільний шпиталь / фото: redcross.org.ua

Нагадаємо, що у ніч на 8 травня російські окупанти завдали по Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Для ударів по Одеській області російські загарбники застосували ракети типу Х-22.

У той же час росіяни атакували Київ дронами. У повітряному просторі столиці було виявлено та знищено понад 30 дронів. Внаслідок нічної атаки є руйнування та постраждалі.

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