Моторошна сестра Оленки: у Криму зганьбилися з вульгарним пам'ятником

Пам'ятник в Севастополі / t.me/rian_ru

В окупованому Росією Севастополь був встановлений арт-об'єкт у вигляді "золотої" дівчини з парасолькою.

Композицію спорудили поруч з причалом Радіогірки на Північній стороні, пише Вezformata.

Скульптура - частина фонтану, вона обладнана підсвічуванням, а всередині неї знаходиться капсула з "посланням для нащадків". Фігура зроблена з полімерів, покрита позолотою, а її аксесуари і парасолька — справжні.

Відзначимо, що новий арт-об'єкт викликав багато нарікань і зауважень з боку місцевих жителів.

Пізніше стало відомо про те, що в Севастополі демонтували фонтан у вигляді дівчини з парасолькою, що викликав обурення городян.

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/ t.me/rian_ru

Багато хто визнав скульптуру вульгарною, а обличчя дівчини порівняли зі статуєю Оленка в Нововоронежі.

Статуя демонтована самим же автором проекту, повідомили в уряді міста. Там зазначили, що зовнішній вигляд об'єктів монументально-декоративного мистецтва повинен спочатку розглядатися на засіданні архітектурно-художньої ради Севастополя, пише Росбалт.

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Скандал з пам'ятником Оленці:

18 грудня 2020 року в російській глибинці, місті Нововоронеж відкрили пам'ятник легендарному персонажу Оленка з нагоди 250-річчя села Нова Оленівка (на місці якого колись і був збудований даний населений пункт).

Як свідчить переказ, Оленка була ходоком-тобто людиною, яка за дорученням односельців шукає вільну землю для поселення. І їй вдалося знайти гарне місце, але слідом її нібито злодійськи вбив розбійник Кудеяр.

Арт-об'єкт викликав бурхливе обговорення в мережі і хвилю обурення. Місцеві жителі закидали мерію Нововоронежа вимогами "не ганьбити місто цією потворністю", прибрати" цей шедевр", називали арт-об'єкт" чортівнею","збитковою подобою".

Пам'ятник через кілька днів демонтували і вирішили продати.

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