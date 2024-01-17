Журналістів Bihus.info прослуховували: СБУ відкрила провадження

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею "незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації".

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Команда розслідувачів пов'язує прослуховування з професійною діяльністю / Колаж Главреда. Фото: прес-служба СБУ, скріншот Bihus.info

Журналісти-розслідувачі Bihus.info поскаржилися на незаконне прослуховування своїх співробітників. Напередодні у мережу "злили" відеозаписи, на яких нібито співробітники проекту вживають наркотики.

Засновник Bihus.info Денис Бігус у YouTube визнав, що на опублікованих невідомими кадрах справді його підлеглі - оператори проекту. За словами журналіста, "наслідком будуть жорсткі кадрові зміни".

"Така поведінка – вибір дорослих людей, проте за цей вибір у свідомій команді відповідає кожен", - йдеться у заяві команди. відео дня

Водночас у проекті наголосили, що їхніх колег прослуховували незаконно, а "цілі тих, хто записував, зрозумілі".

Подробиці прослуховування від Бігуса

Як стверджує Бігус, йдеться про заміську новорічну "вилазку". Камеру встановили у готельному номері, який був зареєстрований на чотирьох дівчат. Прослуховування Бігус пов'язує з професійною діяльністю команди.

"Прослуховувати телефони, щоб встановити, що оператор купує траву по 250 гривень? Ви несповна розуму. Це не виглядає як спонтанна акція за якийсь конкретно матеріал. Це системне тривале стеження і переслідування для дискредитації команди, роботи, яку вона робила протягом років й років. І я не знаю, яким чином ця історія може дискредитувати наш контент", - висловився Бігус.

Коментар СБУ

Служба безпеки України розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проекту Bihus.Info, йдеться у повідомленні прес-служби. За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

"На переконання СБУ, прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин", - вказують в СБУ.

У СБУ наголошують, що оцінку цьому можуть дати виключно правоохоронні органи відовідно до своєї підслідності.

Раніше журналісти Bihus.Info розповіли, скільки "намолив" Павло з УПЦ МП. Зокрема, з 2016-го митрополиту належить авто-кросовер Mercedes-Benz Gle 350 2013 року випуску, вартість якого становила близько 53 тисячі доларів США. А з січня 2022-го - мікроавтобус Mercedes-Benz 220, який коштує від 88 тисяч доларів США.

Крім того, ЗМІ також дізналися, що дружина глави Київміськбуду купила віллу за 19 млн євро. На території вілли 5 тисяч квадратів розташований величезний будинок, в якому є купа кімнат, ванних, велика вітальня і навіть свій винний льох.

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