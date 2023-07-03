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Купа кімнат і вид на море: дружина глави Київміськбуду купила віллу за 19 млн євро

Ангеліна Підвисоцька
3 липня 2023, 23:27 оновлено 3 липня, 23:47
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На території вілли 5 тисяч квадратів розташований величезний будинок, в якому є купа кімнат, ванних, велика вітальня і навіть свій винний льох.
вілла дружини глави Київміськбуду
Дружина глави Київміськбуду купила віллу за 20 млн євро / Колаж: Главред, фото: Bihus.info

Дружина президента Київміськбуду Ігоря Кушніра купила розкішну віллу на Лазурному узбережжі у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. При цьому Кушнір стверджував, що у нього нібито немає майна за межами України. Про це стало відомо журналістам Bihus.info.

Вони стверджують, що вілла була оформлена на компанію дружини Кушніра. Її площа становить 850 квадратних метрів: 6 спалень і винних кімнат, винний льох, велика вітальня і кухня. Будинок розташований на закритій території, площею понад 5 тисяч квадратів. Там є басейн, великий сад, гараж на 8 машин і панорамний вид на море.

Повідомляється, що процес покупки вілли почався ще в 2019 році.

"Кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding домовилася про покупку французької фірми SCP Cayo (на яку і записана вілла) і оплатила аванс. Фінальний етап оформлення відбувся навесні 2020-го. Підтвердження цієї операції ми знайшли і в фінансових документах компанії, яка продала компанію Koksi Holding Оксани Кушнір, і в аудиторському звіті самої Koksi Holding", - йдеться в повідомленні.

вілла дружини директора Київміськбуду
Дружина голови Київміськбуду купила віллу за 20 млн євро / фото: Bihus.info

Вартість вілли становить майже 19 мільйонів євро. Зараз французькі рієлтори оцінюють її в 20 мільйонів євро.

Журналісти стверджують, що Ігор Кушнір заявив, що не є власником цієї вілли.

Варто відзначити, що Кушнір вже більше 10 років є президентом Київміськбуду. Компанія на 80% належить місту. На початку 2023 року компанія припинила будівельні роботи і зажадала додаткового фінансування з бюджету.

Дивіться відео про дорогу віллу дружини глави Київміськбуду:

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