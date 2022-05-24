"Його роботу запам'ятає історія": головком ЗСУ Залужний став одним з найвпливовіших людей – TIME

Робота Залужного на посаді головкому ЗСУ запам'ятається в історії - Міллі / Фото facebook.com/vzaluznyj

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний потрапив до списку найвпливовіших людей за версією американського журналу TIME. Його роль у війні з Росією охарактеризував голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі. Американський воєначальник вважає, що керівництво військами з боку Залужного дозволило українським військовим швидко адаптуватися до бойових дій з російськими військами, а його робота запам'ятається в історії.

У написаній для TIME характеристиці Міллі відзначає, що країни з попелу Другої світової війни вирішили об'єднатися, щоб запобігти глобальним військовим діям.

За його словами, ухвалені правила і норми 77 років підтримували мир і запобігали глобальним конфліктам, проте порядок було порушено Росією.

"Однак неспровоковане, аморальне і неетичне вторгнення Росії в Україну поставило ці правила під сильний стрес", - зазначив Міллі.

У такій ситуації головком ЗСУ Валерій Залужний виявився саме тією людиною, яка потрібна Україні.

"У розпал цього хаосу головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний виявився тим військовим розумом, який дуже необхідний його країні", - пише американський генерал.

читайте такожЗалужний розкрив головкомам НАТО головний напрямок контрудару ЗСУТакож він додав, що ЗСУ під керівництвом Залужного зуміли швидко адаптуватися до умов ведення бойових дій з російською армією. Робота Залужного буде в історії.

"Потенціал війни між великими державами зростає – але українці, які захищають свою Батьківщину від значної російської агресії, - неймовірні. Генерал Залужний стоїть за цими зусиллями і несе величезний тягар керівництва в бою. Його робота запам'ятається в історії", - підкреслив Марк Міллі.

Довідка

Валерій Залужний

Валерій Залужний - український воєначальник. Головнокомандувач Збройними силами України з з 27 липня 2021 року, генерал.

У 2017 році обіймав посаду начальника штабу - першого заступника командувача військами оперативного командування Захід Сухопутних військ ЗСУ.

У період з 2018 по 2019 рік був начальником об'єднаного оперативного штабу ЗСУ — першим заступником командувача об'єднаними силами.

Командувач військами Оперативного командування Північ з 2019 року.

27 липня 2021 року призначений головнокомандувачем Збройними силами України.

У Раді національної безпеки і оборони України з 28 липня 2021 року.

Видання Радіо Свобода зазначало, що Залужний – один з найбільш відкритих українських генералів, що розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів. Позитивно ставиться до оновлення особового складу та відходу від практик СРСР. Військову службу проходив вже в незалежній Україні.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ під Горлівкою знищили роту солдатів військ РФ і два танки ворога

Главред рекомендує: