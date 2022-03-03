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Безстрашні жителі Приморська прогнали окупантів з міста

3 березня 2022, 12:58

Мирний мітинг людей закінчився відступом ворога.

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Безстрашні жителі Приморська прогнали окупантів з міста / скріншот з відео

Жителі місто Приморськ на Запоріжжі зібралися на мітинг проти російської окупації.

Близько трьох тисяч людей вийшли на вулиці з прапорами України. Безстрашні приморці без зброї підійшли прямо до військової техніки, яку росіяни залишили біля місцевої поліклініки, пише "24 канал".

Люди кричали, щоб ті забиралися додому, свистіли і махали руками. Нарешті, завдяки наполегливості та єдності російських окупантів вдалося вигнати за межі міста.

"Вони просто поїхали за межі Приморська! Нехай прибираються геть, Приморськ - це Україна", - підкреслив Учасник мітингу.

Інший учасник мітингу сказав, що невідомо, де саме окупанти. Є інформація, що вони можуть повернутися до міста. Проте станом на 11.00 у центрі міста спокійно.

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Раніше ми повідомляли, що ЗСУ за два дні оборони Сумської області від наступу Росії знищили величезну кількість техніки окупантів. Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, інформацію про пересування ворога військовим повідомляють місцеві жителі.

Також повідомлялося, що українські військовослужбовці вийшли на лінію державного кордону у Сумській області вперше з початку широкомасштабної агресії Росії проти України.

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