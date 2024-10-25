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Пожвавлення на Кінбурнській косі: Снєгирьов пояснив активізацію РФ на Півдні

Даяна Швець
25 жовтня 2024, 12:02оновлено 25 жовтня, 13:07
2013
Мета окупантів – ураження "зернових коридорів" та припинення операцій з імпорту та експорту товарів".
Пожвавлення на Кінбурнській косі: Снєгирьов пояснив активізацію РФ на Півдні
Експерт прокоментував активізацію ворога на Кінбурнській косі / Коллаж фото Википедия, Минобороны РФ

Основні тези Снєгирьова:

  • Загрози для Миколаєва не буде
  • На Покровському напрямку окупанти бачать економічні цілі
  • РФ хоче економічної блокади України

Як повідомили нещодавно у Силах оборони, російські війська посилили свою присутність на Кінбурнській косі - вони намагаються накопичити озброєння та готуються до штурму. За деякими припущеннями, агресори планувати форсування району, де Дніпро впадає у Чорне море.

В інтерв'ю Главреду військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів, чи опиниться Миколаїв таким чином під загрозою.

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"Я не думаю, що є загроза для Миколаєва. Такого сценарію не бачу. Активізація ситуації на Кінбурнській косі відбувається паралельно з посиленням обстрілів портової інфраструктури Одеси і Дунайських портів. Ворог намагається або заблокувати, або взагалі звести до мінімуму зовнішньополітичну діяльність України. Мета окупантів – ураження "зернових коридорів" та припинення операцій з імпорту та експорту товарів", - заявив Снєгирьов.

Кинбурнская коса инфографика
Кінбурнська коса / Инфографика: Главред

На думку експерта, дії росіян більше спрямовані на досягнення економічних, а не військових цілей.

"Навіть на Покровському напрямку наступ росіян продиктований не лише військовими, але й економічними цілями. Вони прагнуть взяти під контроль найбільші в Європі поклади літію і коксівного вугілля. Без коксівного вугілля наша металургійна галузь у Запорізькій і Дніпропетровській областях зазнає серйозних проблем", - каже експерт.

На переконання співзасновника громадянської ініціативи "Права справа", якщо сценарій щодо захоплення окупантами Покровська стане реальністю, це призведе до падіння виробництва на 40% за рахунок розтягування логістики і подорожчання коксівного вугілля, а також соціальної напруги на контрольованих територіях, тому що металургійні компанії є бюджетоутворюючими підприємствами, де працюють десятки тисяч людей.

"Важко уявити, якими можуть бути наслідки. Економічна складова дуже важлива, тому що економіка – кров будь-якої війни. Тому пожвавлення росіян на Кінбурнській косі – в першу чергу, прагнення позбавити нас вільного судноплавства та заблокувати роботу портів. Наразі головне завдання ворога – економічна блокада України. Паралельно завдаються удари і по енергетичній інфраструктурі", - підсумував Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Ситуація на Кінбурнській косі - що відомо

Як нещодавно розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, на Півдні ситуація зазнала змін, адже Кінбурнська коса "зарухалася". Протягом останніх днів зросла інтенсивність штурмових атак.

Протягом останнього періоду часу РФ перетворила Кінбурнську косу на поле бою. На території заповідника періодично вирують пожежі, однак загарбникам на це байдуже.

Влітку підрозділи ГУР десантувалися на Кінбурнську косу і встановили там прапор. Під час успішної операції українським розвідникам вдалося знищити декілька одиниць ворожої техніки та живу силу РФ.

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