"Жорстока війна тебе забрала": мама 4-річного Сашка зворушила мережу зверненням до загиблого сина

Мама 4-річного Сашка зворушила мережу зверненням до загиблого сина/ Instagram shine4.me

Матір маленького Сашка, якого на початку широкомасштабного вторгнення шукала вся Україна після його зникнення на окупованих територіях, зворушливо звернулася до сина. Свій пост-звернення Ганна Яхно розмістила на сторінці в Instagram 1 вересня. За менше ніж добу від моменту публікації пост уже набрав майже 8 тисяч вподобань.

У публікації жінка попросила синочка пробачити "цей жорстокий світ", який забрав у нього усі його мрії. Вона зазначила, що досі не може повірити, що події склалися саме таким чином.

"Сашенька, Ти так мріяв піти до школи. Ти назавжди наш найрозумніший, найдобріший та самий коханий хлопчик. Пробач цей жорстокий світ який забрав у Тебе всі Твої мрії. Тебе забрав, моя любов. Я досі не вірю і не розумію, чому так. Ти був, ти Є і будеш нашим найкращим хлопчиком", – написала мама загиблого 4-річного Сашка.

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Вона зазначила, що він уже ніколи не піде до школи, але своєю загибеллю показав усьому світу, наскільки жахливі, несправедливі і непотрібні війни.

"Схаменися, Світу! 1 вересня, Саша і щонайменше 380 дітей більше ніколи не підуть до школи, вони загинули на цій клятій війні. Бажаю кожній дитинці яка сьогодні пішла до школи, безпеки і якнайшвидше мирного неба!" – зазначила жінка.

Мама 4-річного Сашка зворушила мережу зверненням до загиблого сина/ Instagram shine4.me

Публікацію прокоментувала мама загиблої у Вінниці 4-річної "сонячної" Лізи Ірина Дмитрієва. Щоб підтримати маму Сашка, вона написала "Тримайся, люба!", на що жінка відповіла "Триймаймось разом".

Відомо, що обидві жінки після трагічних подій нині працюють з психологами.

Загибель 4-річних Сашка і Лізи

Нагадаємо, маленький Сашко перед початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну перебував у бабусі в селі на Київщині. Бабуся з дитиною не могли евакуюватися, адже мости були підірвані.

10 березня у село зайшла важка техніка російських окупантів. Після цього сусіди запропонували перебратися на інший берег Київського водосховища за допомогою двох моторних човнів. Проте під час цього Саша і бабуся потрапили під обстріл загарбників. Бабуся потонула. Хлопчика довго не могли знайти, і знайшли мертвим лише через декілька тижнів.

4-річна Ліза загинула внаслідок ракетного удару окупантів по Вінниці 14 липня. Дитина з мамою в цей момент якраз йшли на заняття з логопедом. Мама Ірина Дмитрієва отримала важкі поранення і потрапила до реанімації, а дівчинка загинула на місці.

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