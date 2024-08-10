Удар окупантів по Костянтинівці: серед загиблих ідентифікували двох дітей

За останніми даними, кількість загиблих - 14 осіб, поранено - 43 людини. Наразі тривають слідчі дії.

https://glavred.net/ukraine/udar-okkupantov-po-konstantinovke-sredi-pogibshih-identificirovali-dvuh-detey-10587353.html Посилання скопійоване

Удар окупантів по Костянтинівці / колаж: Главред, фото: Андрій Єрмак, Офіс генпрокурора

Після обстрілу РФ Костянтинівки, 9 серпня, серед загиблих ідентифікували двох дітей. Це дівчатка 9 та 11 років. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 10 серпня у м. Костянтинівка ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей - це дівчатка 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, однієї дитини", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, за останніми даними, що кількість загиблих - 14 осіб, поранено - 43 людини. Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.

відео дня

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали в Офісі генпрокурора.

Що відомо про місто Костянтинівка? Костянтинівка – місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області. Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів та місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія. Під час повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України місто неодноразово піддавалося обстрілам з боку російських окупантів.

Удар РФ по Костянтинівці - що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, російські окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Президент України Володимир Зеленський реагуючи на удар країни-агресорки Росії по Костянтинівці заявив, що Росія відповідатиме за цей терор.

В ДСНС України повідомляли, що пожежу, яка палала на площі 1 тис. кв. м, вдалося загасити.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред