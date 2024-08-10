Удар окупантів по Костянтинівці: серед загиблих ідентифікували двох дітей

Після обстрілу РФ Костянтинівки, 9 серпня, серед загиблих ідентифікували двох дітей. Це дівчатка 9 та 11 років. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Станом на ранок 10 серпня у м. Костянтинівка ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей - це дівчатка 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, однієї дитини", - йдеться у повідомленні.
Також відомо, за останніми даними, що кількість загиблих - 14 осіб, поранено - 43 людини. Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали в Офісі генпрокурора.
Що відомо про місто Костянтинівка?
Костянтинівка – місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області.
Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів та місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія.
Під час повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України місто неодноразово піддавалося обстрілам з боку російських окупантів.
Удар РФ по Костянтинівці - що відомо
Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, російські окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Президент України Володимир Зеленський реагуючи на удар країни-агресорки Росії по Костянтинівці заявив, що Росія відповідатиме за цей терор.
В ДСНС України повідомляли, що пожежу, яка палала на площі 1 тис. кв. м, вдалося загасити.
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