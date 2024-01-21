Жертва бомбардування РФ пологового у Маріуполі виявилася путіністкою: що пишуть в мережі

У мережі обурюються, що постраждала через обстріл російських військ раптом "полюбила" країну-агресорку.

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Вишемирська зараз працює на російську пропаганду / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Telegram Вишемирської

Героїня знаменитого кадру наслідків бомбардування Росією пологового будинку у Маріуполі у 2022 році Маріанна Вишемирська виявилася путіністкою. Зараз українка агітує за кремлівського диктатора і "відбивається" від критики російських "воєнкорів", які звинувачують її у роботі на "українські спецслужби".

Напередодні у своєму телеграм-каналі Маріанна опублікувала кадри, як залишає підпис за Володимира Путіна в одному з пунктів "Єдиної Росії".

В уяві зрадниці, Росія "динамічно розвивається" всупереч санкціям, а Путін здійснює "правильні рішення".

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"Тому я, як і багато інших громадян, підтримую Володимира Володимировича", - пише українка, яка зрадила Батьківщину.

Пост викликав негативну реакцію як серед проросійських блогерів, які звинувачували колаборантку у роботі на українські спецслужби, так і серед її колишніх співвітчизників.

Зокрема, про Маріанну, яка перевзулась, висловився українофоб Юрій Подоляка. Російський неонацист назвав її "актрисою", яку Україна нібито найняла у 2022 році, щоб показати звірства російської армії. Тепер же, зловтішається Подоляка, Вишемирська обрала "правильний шлях". У хворій уяві пропагандиста, так будуть чиняти усі "звільнені" окупантами РФ українці.

Не забули Маріанну і в рідному Маріуполі. У мережі Х (Twitter) користувачі згадують, що дівчина і до повномасштабного вторгнення дотримувалася проросійських поглядів. Деякі стверджують, що Вишемирська жила в окупованому Донецьку, але у 2022 році вирушила до пологового будинку Маріуполя через краще медичне обслуговування.

Хто така Маріанна Вишемирська

Маріанна народилася в Макіївці, жила в окупованому Донецьку, але потім виїхала до Маріуполя і знімалася в рекламі у ролі моделі. У лютому 2022 року разом з чоловіком перебувала в Маріуполі - дівчина була на останніх термінах вагітності.

Маріанна стала символом усіх жертв Маріуполя, коли український фотограф відзняв породіллю після атаки РФ на пологовий будинок. Знімок облетів всі ЗМІ світу, але сама Вишемирська такої популярності була не рада. Мешканка Маріуполя швидко "перевзулася" і почала зніматися у російській пропаганді, звинувачуючи Україну у вчинених Росією воєнних злочинах.

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