Різкий зліт цін на АЗС: з'явився прогноз нового подорожчання

Сергій Куюн вважає, що головною причиною зростання цін на паливо у світі стала військова кампанія США проти Ірану.

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Названо причину зростання цін на АЗС / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Куюна:

Загалом паливна криза охопила весь світ

Світова економіка не витримає нових цін на паливо

Причиною зростання вартості палива стала війна США проти Ірану

Оптові ціни на паливо в Європі зросли до рекордних рівнів щонайменше з початку 1970-х років, при цьому Україна імпортує 95% нафтопродуктів за світовими цінами.

Як пояснив експерт з ринку нафтопродуктів, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, до цього ще додається націнка закордонних постачальників, зовнішня та внутрішня логістика.

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"Тобто Україна імпортує паливо разом із ціною. За такою самою ціною купують паливо й європейці. Ринок один, а зарплати, на жаль, у нас дещо різні. Загалом "паливна" криза охопила весь світ, зокрема Європу та США. У Франції на АЗС бракує палива, у Німеччині ціна перевищила 2,5 євро за літр, у США дизель подекуди перевалив за 8 доларів за галон", - написав Сергій Куюн.

Разом з тим він зазначив, що спостерігається тенденція до стабілізації ринку нафтопродуктів, світова економіка запустить механізми, які зупинять стрімке зростання цін.

"Перспектива така ж туманна, як і майбутній розвиток подій на Близькому Сході. Сьогодні котирування трохи знизилися, можливо, на цих рівнях ситуація стабілізується. Адже світова економіка таких цін не витримає, і це має запустити механізми, які зупинять цей стрибок", - зазначив експерт.

/ Главред

Причина стрибка цін на АЗС

Він підкреслив, що ключовою причиною зростання вартості палива у світі стала військова кампанія США проти Ірану.

"Зверніть увагу на різницю в цінах на дизельне паливо - майже 300 доларів за тонну, тоді як до війни в Ірані вона не перевищувала 50 доларів, а в основному становила 10–20 доларів за тонну. Та й на наших заправках вона була майже однаковою. Це ілюструє саме "дизельну" проблематику поточної кризи, оскільки це найпопулярніший продукт, і саме його багато надходило з Перської затоки та Росії. У 2023 році Європа відмовилася від імпорту російського дизельного палива, зробивши ставку, зокрема, на Близький Схід, але це працювало до "геніального" плану Трампа під назвою "Епічна лють" - військової кампанії США проти Ірану. Після цього світ пережив ціновий шок, від якого ще належить оговтатися", - підкреслив Куюн.

Саме тому, за його словами, ціни на дизельне паливо та бензин досягли рекордних значень.

"Вчора я відзначив історичний момент, а саме рекорд цін на дизельне паливо у світі - 1644 дол. за тонну. Ці фантастичні цифри світ побачив цього тижня. Саме тому цінники на українських АЗС впритул наблизилися до такої ж рекордної позначки - 100 грн./л. Цього тижня, а саме позавчора, бензин також встановив історичний ціновий рекорд - 1377 доларів за тонну", - додав експерт.

Експерт пояснив можливу мету ударів РФ по АЗС

На думку експерта Леоніда Невзліна, російські реактивні безпілотники завдали ударів по кількох заправних комплексах компанії "Укрнафта" у Києві. Він вважає, що атаки на паливну інфраструктуру України мають системний характер: у серпні та вересні аналогічні інциденти фіксувалися ще в шести регіонах країни.

Невзлін пов’язує посилення таких атак із можливою спробою порушити роботу розподіленої системи постачання палива напередодні зими. Експерт також звертає увагу на розвиток російських ударних дронів типу "Шахед", які оснащуються реактивними двигунами. За його оцінкою, нарощуванню їхніх можливостей сприяють, серед іншого, поставки з Китаю та схеми обходу західних санкцій, що зберігаються.

Як повідомляв "Главред", раніше окупанти завдали першого удару по АЗС у Києві. У результаті спалахнула пожежа. Поранено чотирьох осіб, трьох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Києві пролунали вибухи. Спочатку в столиці оголосили "жовтий" рівень повітряної тривоги, пізніше його підвищили до "червоного". Столична влада повідомила про атаку на АЗС у двох районах - Дніпровському та Оболонському.

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Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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